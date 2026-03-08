Посольство США в Іраку обстріляли ракетами від РСЗВ "Катюша", – ЗМІ
- Посольство США у столиці Іраку увечері 7 березня обстріляли ракетами від реактивної системи залпового вогню "Катюша".
- Сили ППО збили одну з ракет. Жертв серед американців немає.
Пізно ввечері в суботу, 7 березня, посольство США у столиці Іраку опинилося під обстрілом. Його обстріляли ракетами від реактивної системи залпового вогню "Катюша".
Жертв серед американців немає. Про це інформує Reuters із посиланням на іракські джерела в силах безпеки та очевидців.
Що відомо про обстріл посольства США в Іраку?
Як вказують у виданні, вибухи було чутно біля посольства в центрі Багдада близько 21 години вечора (за місцевим часом). Відомо, що там увімкнули сирени з попередженням про необхідність йти в укриття.
Високопоставлений посадовець іракської служби безпеки повідомив Reuters, що протиракетна система C-RAM перехопила одну з ракет. За його словами, на територію посольства не влучила жодна з ракет. Він повідомив, що постраждалих серед американських громадян немає.
Це був перший обстріл посольства США в Іраку за понад 2 роки. Останній зафіксований удар стався наприкінці 2023 року. Тоді на території комплексу впали 7 мінометних снарядів.
У виданні пишуть, що атака свідчить, що проіранські іракські угруповання, які пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили свої цілі – від військових баз США в Іракському Курдистані та енергетичних об'єктів до дипломатичного представництва.
Прем'єр-міністр Іраку наказав силам безпеки розшукати тих, хто причетний до запуску ракет, назвавши нападників "злочинним угрупованням, що діє поза законом і не представляє волю іракського народу".
Удар по військовій базі США в Багдаді у 2024 році: основне
На початку жовтня у 2024 році стало відомо, що Багдад зазнав ракетного удару. Іракські джерела повідомляли про атаку на військову базу США.
Тоді повідомлялося щонайменше дві ракети типу "Катюша" були випущені поблизу міжнародного аеропорту Багдада, де розташована військова база США.
Зазначалося, що система ППО перехопила ці ракети. Водночас тоді представник США спростував повідомлення про те, що ціллю були американські збройні сили.