Жертв серед американців немає. Про це інформує Reuters із посиланням на іракські джерела в силах безпеки та очевидців.

Що відомо про обстріл посольства США в Іраку?

Як вказують у виданні, вибухи було чутно біля посольства в центрі Багдада близько 21 години вечора (за місцевим часом). Відомо, що там увімкнули сирени з попередженням про необхідність йти в укриття.

Високопоставлений посадовець іракської служби безпеки повідомив Reuters, що протиракетна система C-RAM перехопила одну з ракет. За його словами, на територію посольства не влучила жодна з ракет. Він повідомив, що постраждалих серед американських громадян немає.

Це був перший обстріл посольства США в Іраку за понад 2 роки. Останній зафіксований удар стався наприкінці 2023 року. Тоді на території комплексу впали 7 мінометних снарядів.

У виданні пишуть, що атака свідчить, що проіранські іракські угруповання, які пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили свої цілі – від військових баз США в Іракському Курдистані та енергетичних об'єктів до дипломатичного представництва.

Прем'єр-міністр Іраку наказав силам безпеки розшукати тих, хто причетний до запуску ракет, назвавши нападників "злочинним угрупованням, що діє поза законом і не представляє волю іракського народу".

