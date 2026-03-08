Жертв среди американцев нет. Об этом информирует Reuters со ссылкой на иракские источники в силах безопасности и очевидцев.

Что известно об обстреле посольства США в Ираке?

Как указывают в издании, взрывы были слышны возле посольства в центре Багдада около 21 часа вечера (по местному времени). Известно, что там включили сирены с предупреждением о необходимости идти в укрытие.

Высокопоставленный чиновник иракской службы безопасности сообщил Reuters, что противоракетная система C-RAM перехватила одну из ракет. По его словам, на территорию посольства не попала ни одна из ракет. Он сообщил, что пострадавших среди американских граждан нет.

Это был первый обстрел посольства США в Ираке за более чем 2 года. Последний зафиксированный удар произошел в конце 2023 года. Тогда на территории комплекса упали 7 минометных снарядов.

В издании пишут, что атака свидетельствует, что проиранские иракские группировки, которые пообещали отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили свои цели – от военных баз США в Иракском Курдистане и энергетических объектов до дипломатического представительства.

Премьер-министр Ирака приказал силам безопасности разыскать тех, кто причастен к запуску ракет, назвав нападавших "преступной группировкой, действующей вне закона и не представляющей волю иракского народа".

