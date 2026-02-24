Експорт електрики в Україну зупинено: глава МЗС Словаччини назвав причину

Братислава досі не отримала від Києва інформації про пошкодження нафтопроводу "Дружба" російською армією. Водночас українська сторона нібито відмовляє словацьким експертам у спільній оцінці ситуації.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ, передають джерела "Суспільного".

Під час свого виступу очільник словацького МЗС повідомив, що Словаччина досі отримала від Києва інформації про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу "Дружба".

Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження. У цій справі ми також попросили комісара Дана Йоргенсена надіслати на місце інспекційну групу, щоб оцінити, чи є пошкодження такого масштабу, що постачання нафти не може продовжуватися,

– сказав він.

Також дипломат додав, що Братислава надає Києву допомогу, зокрема в енергетичній галузі, та підтримує мирне населення України. За його словами, близько 15% споживання дизельного пального в Україні забезпечується продукцією словацької компанії Slovnaft, а уряд Словаччини здійснює реверсні поставки газу та забезпечує аварійне постачання електроенергії.

Очільник МЗС зазначив, що його країна допомагає Україні, втім не отримує належної реакції у відповідь. Він висловив нерозуміння через те, що представникам Словаччини не дозволяють відвідати місце пошкодження, аби спільно оцінити масштаби руйнувань нафтопроводу "Дружба" й знайти шляхи для його відновлення.

Наостанок міністр додав, що Словаччина "завжди була і залишається зацікавленою у конструктивному діалозі з українською стороною". Він висловив надію, що українська сторона все ж згодиться на діалог, а Словаччині не доведеться "вживати подальших взаємних заходів".

