Поступка Росії у тому, що вона зупиняє війну, а не забирає всю Україну, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що поступка з боку Росії полягає в зупинці війни та відмові від захоплення всієї України.
- Трамп заперечив відсутність тиску США на Росію, стверджуючи, що США чинять значний тиск.
Дональд Трамп знову зробив суперечливі заяви про війну в Україні. Цього разу він висловився щодо поступок, які зробила чи зробить Росія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа 24 квітня.
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Що сказав Трамп про поступки з боку Росії
Заяви президента США контроверсійні.
Поступка Росії – це припинення війни та відмова від захоплення всієї України. Те, що Росія не захопила всю Україну, – це велика поступка,
– дослівно сказав він.
Водночас на запитання журналіста, чому США більше не тиснуть на Росію, Трамп заперечив це.
"Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію", – повідомив він.
Заява Трампа про те, що Росія пішла на поступки: дивіться відео
Президент США прокоментував своє звернення до Путіна "Володимире, зупинись!"
"Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим. Ми в розпалі розмов про мир, і ракети були запущені. Мене це не влаштовувало".
Водночас Володимир Зеленський закликав не обманюватися словами Росії про дружбу. Адже Росія завжди хотіла знищити Америку – ще з часів СРСР.
А ЗМІ повідомляють, що Віткофф вимагатиме від Путіна забути про демілітаризацію України.