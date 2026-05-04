Після краху Орбана в Угорщині: політтехнолог вказав на розворот Фіцо в бік України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав значно спокійніше висловлюватися в бік України. А співпраця між державами почала посилюватися. Фіцо змінив свою позицію з низки причин.

Політтехнолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що зміна позиції Фіцо щодо України почалася одразу після програшу партії Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. Він будував свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській істерії, але це взагалі не спрацювало. Це була одна з причин, чому Фіцо раптово "потеплішав" щодо нашої держави.

Чому Фіцо змінив позицію щодо України?

За словами Постернака, не можна забувати і про внутрішню ситуацію в Словаччині, яка є досить напруженою. Там триває конфлікт між урядом та опозицією. А масові протести проти влади – не рідкість. До прикладу, наприкінці січня на вулиці вийшло близько 100 тисяч людей в різних містах Словаччини.

Фіцо – одна з причин протестів. Опозиція постійно звинувачує уряд в демонтажі антикорупційних інституцій, зміні кримінально-процесуального законодавства на свою користь. Уряд класично говорить про спроби дестабілізації ззовні. Така атмосфера напівкризового політичного режиму,

– зазначив Постернак.

За словами політтехнолога, багатьом словакам не подобається загравання Фіцо з Росією, жорстка економія, тиск на демократичні інституції тощо.

Зверніть увагу! Словацькі правоохоронці ведуть розслідування проти чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Його розпочали після скарги опозиційних сил, які звинувачують його у зловживанні владою, державній зраді тощо.

Очевидно, що саме тому Фіцо зараз намагається згладити "гострі кути". На цьому тлі й почалося порозуміння з Україною. І насправді це позитивна історія, адже обидві країни раніше взаємовигідно співпрацювали.

Порозуміння Фіцо з Україною є політичним способом залагодити внутрішньополітичні проблеми, які б'ють по його іміджу. Пам'ятаємо також, що до прем'єрства Фіцо Словаччина була серйозним нашим партнером по військовій підтримці,

– наголосив Постернак.

Як почали налагоджуватися відносини України та Словаччини?

2 травня відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Робертом Фіцо. Обоє лідерів зацікавлені у міцних відносинах між країнами, попри різні погляди. Фіцо підтвердив, що підтримує членство України в Європейському Союзі. Також вони домовилися про подальшу зустріч та роботу на урядовому рівні.

Вже 4 травня Зеленський та Фіцо зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Політики обговорили можливість зустрічі у Києві та Братиславі. Команди працюватимуть над організацією візиту.

Ще два тижні тому Фіцо говорив, що довіра між Україною та Словаччиною сильно підірвана через ситуацію на "Дружбі". А після відновлення його роботи він стверджував, що не варто радіти через відкриття нафтопроводу, адже "українські обіцянки не мають жодної ваги".