Тоді США почнуть жорстку гру: ексчлен парламенту НАТО сказав, що може відвернути Трампа від РФ

Президент США Дональд Трамп так і не почав жорстко діяти проти Росії. Однак існують сценарії, за яких Штати почнуть на повну діяти проти країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів колишній секретар Польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що Сполучені Штати відстоюють зараз власні інтереси. Трамп зосереджений абсолютно на них. Тому поки він не збирається агресивно діяти щодо Росії.

Дивіться також Роботи і дрони замість піхоти: НАТО готує план оборони і безлюдну передову лінію вздовж кордону з РФ

В якому випадку Трамп змінить позицію?

За словами Кульпи, багато що залежатиме від ситуації на Близькому Сході, де Трамп "грається м'язами" перед Іраном упродовж останніх тижнів. Якщо Штати зможуть встановити там свій режим, то Китай буде сильно залежати від постачання енергоресурсів від Росії. Це може призвести до несподіваних для США наслідків.

Якщо Китай почне більше залежати від енергоресурсів з Росії, то це почне зміцнювати співпрацю обох країн. Зараз Китай по повній використовує Росію. Продає туди вдвічі дорожче, а купує звідти удвічі дешевше. Якщо процес зближення стане таким, що позицію Росії та Китаю буде важко відрізнити, тоді Штати почнуть жорстку гру проти Росії,

– сказав Кульпа.

Також, на його думку, США почнуть жорсткіше діяти, якщо Росія почне рішуче допомагати Ірану втримати режим. Але це лише в тому випадку, якщо бойові дії там почнуться.

Зверніть увагу! Британське видання The Telegraph критикує Дональда Трампа за його позицію щодо війни в Україні. За словами журналістів, дії американського президента призведуть або до продовження цієї війни, або ж вони створюють підґрунтя для наступної війни.

Позиція Трампа щодо енергетичного перемир'я

Наприкінці січня Трамп заявив, що домовився з Путіним, аби Росія не обстрілювала українську енергетику упродовж сильних морозів. Йшлося про період в тиждень.

Росія ж дочекалася, коли до України знову повернуться морози, і потім вдарила. Зеленський наголошував, що перемир'я тривало близько 4 днів. У Трампа ж своє бачення. Він стверджує, що всі умови були дотримані.