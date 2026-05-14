"Це нелегке, але чесне рішення": прем'єрка Латвії подала у відставку

У четвер, 14 травня, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму заяву про відставку, що фактично означає відставку всього уряду.

Про це повідомляє видання Delfi.

Чому Евіка Сіліня подала у відставку?

Евіка Сіліня звинуватила партію "Прогресивні" у розвалі коаліції через їхню реакцію на відставку колишнього міністра оборони Андріса Спрудса та висування на цю посаду полковника Райвіса Мелніса.

Це нелегке, але чесне рішення,

– сказала вона під час спеціального пресбрифінгу.

За словами Сіліні, керівництво "Прогресивних" обрало політичне позиціонування замість спільної роботи над посиленням безпеки країни. Вона також заявила, що партія брала на себе зобов'язання, але не змогла досягти результатів і в критичний момент переклала відповідальність на інших.

Перед оголошенням про відставку Сіліня перерахувала ключові досягнення свого уряду та наголосила, що її головними пріоритетами завжди були безпека і добробут жителів Латвії.

Зараз жителям Латвії як ніколи потрібні почуття безпеки, а не партійні чвари, не поділ посад та не політичне позиціонування партій,

– зазначила політикиня.

Останньою краплею стала ситуація з безпілотниками у Латгалії, яка підірвала довіру до тодішнього міністра оборони Андріса Спрудса. За словами експрем'єрки, вона більше не могла ігнорувати невиконання обіцянок.

Сіліня також наголосила, що війна Росії проти України змінила безпекову ситуацію в усій Європі, і Латвія не може вдавати, що це її не стосується. Саме тому уряд ухвалював складні бюджетні рішення, зокрема скорочував витрати міністерств заради посилення безпеки.

Одним із останніх рішень Сіліні на посаді стало відсторонення міністра землеробства Армандса Краузе ("Союз зелених і селян"). Напередодні стало відомо, що його затримало Бюро з питань запобігання та боротьби з корупцією у справі про підтримку лісопромисловців.

Напередодні, 13 травня, партії "Прогресивні" та "Союз зелених і селян", які входили до коаліції, заявили, що уряд "фактично пав". У Сеймі також готувалися до голосування щодо недовіри Евіці Сіліні, однак прем'єрка вирішила подати у відставку раніше.

Про які інциденти з дронами йдеться?

7 травня безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Як повідомляла поліція, один із дронів впав поблизу нафтової бази у Резекне – приблизно за 40 кілометрів від російського кордону. Унаслідок інциденту були пошкоджені чотири порожні резервуари для зберігання нафти.

Наступного дня глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю латвійською колегою Байбою Браже. Сибіга зазначив, що Україна та Латвії підтримують зв'язок, а компетентні структури обмінюються інформацією для повного з'ясування обставин інциденту.

За дорученням Володимира Зеленського також опрацьовується можливість відправлення українських експертних груп для посилення захисту повітряного простору країн-партнерів та допомоги у запобіганні будь-яким подібним випадкам.

Ситуацію також прокоментував політолог Тарас Загородній. У розмові з 24 Каналом він пояснив, що спроби атакувати країни Балтії – це частина інформаційної війни росіян. За його словами, в Росії прагнуть показати, що НАТО недієздатне у разі загроз з боку Кремля.

Експерт додав, що росіяни уважно стежать, як у НАТО реагують на провокації: якщо і далі не буде однозначної відповіді на агресивні дії Росії щодо сусідів, то можлива навіть масштабна атака на країни Балтії.