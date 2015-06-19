Напад на НАТО, відносини з Іраном і переговори з Україною: головні тези з пресконференції Путіна

В ніч на 19 червня Владімір Путін провів зустріч з керівниками світових інформагентств. Під час пресконференції кремлівський диктатор висловився про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та мирні переговори.

Основні тези з пресконференції Владіміра Путіна читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що цього разу заявив Путін