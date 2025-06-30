Новообраний лідер Польщі заявив, що "обов'язково" зустрінеться з Зеленським
- Навроцький заявив, що "обов'язково" зустрінеться з Зеленським.
- Коли саме відбудеться така зустріч – поки що невідомо.
Новообраний лідер Польщі Кароль Навроцький хоче зустрітися з Володимиром Зеленським. Наразі деталей щодо того, коли може відбутися така зустріч, немає.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Навроцького для Polsat News.
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Навроцький може зустрітися з Зеленським
Кароль Навроцький заявив, що зустріч між ним та українським лідером Зеленським відбудеться "у відповідній серії зустрічей".
Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент,
– зазначив Навроцький.
Польський політик уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із Зеленським. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів.
Навроцький додав, що між країнами є й ті речі, "які досі не були прояснені". Йдеться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Зазначимо, що також новообраний польський лідер знову заговорив про те, що Україна зараз не може вступити до складу Євросоюзу і НАТО.