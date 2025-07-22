Не вважає розкол зі США незворотнім: війна є важливішою Путіну, ніж відносини з Трампом, – ЗМІ

Володимир Путін не переймається через нещодавній 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа, оскільки російський диктатор ще раніше передбачав погіршення відносин зі США.

Водночас Путін вважає ведення та продовження війни в Україні пріоритетом на цей момент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Який пріоритет Путіна?

За даними джерел видання, Володимир Путін завжди планував надавати війні пріоритет, попри смуток Росії через погіршення відносин з Трампом. Він досі переконаний у наступі росіян та програші України.

Москва розчарована і засмучена тим, що з Трампом нічого не вийшло. Але якими б не були очікування Путіна щодо хороших відносин із Трампом, вони завжди були другорядними порівняно з його максималістськими цілями в Україні. Для Путіна вторгнення в Україну є питанням існування,

– кажуть у Кремлі.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів у січні здавалося, що у Володимира Путіна з'явився шанс підірвати єдність НАТО і посіяти сумніви в довгостроковій прихильності Заходу Україні.

Утім, минулого тижня стратегічна можливість для Путіна радше за все зазнала невдачі. Американський лідер публічно заявив про розчарування через відмову російського президента погодитися на припинення вогню в Україні.

"Трамп, схоже, був особливо засмучений тим, що його контакти з Путіним, зокрема з 6 телефонними дзвінками, не принесли жодних результатів, що сприйняли як особиста образа для лідера, відомого марнославністю", – каже джерело.

Колишній високопоставлений чиновник Кремля назвав показові удари по містах України "стратегічною помилкою", особливо після телефонних розмов президентів, додавши, що Путін неправильно витлумачив реакцію Трампа.

Водночас низка російських чиновників та блогерів сприймають погрози американського президента несерйозно, продемонстрував це як фактичне надання в руки російському диктатору 50-денного карт-бланшу.

За 50 днів може багато чого статися – і Путін це знає. Він вважає Трампа емоційним і схильним до впливу. Москва продовжуватиме робити кроки назустріч Вашингтону. Вони не вважають цей розкол незворотнім,

– каже інше джерело.

Колишній кремлівський чиновник сказав, що у війні загинуло понад 100 тисяч росіян, хоча втрати вже перевищили мільйон, зазначивши, що Путін не може повернутися з чимось меншим ніж те, що вважатимуть перемогою.