Рубіо відповів, що вимагає Кремль в обмін на припинення вогню в Чорному морі

Україна та Росія за посередництва США домовились про тимчасове припинення вогню. Держсекретар США пояснив, чого вимагає Росія в обмін на це.

Державний секретар Марко Рубіо, розповів, що Росія нібито готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, проте в обмін на зняття санкцій. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Вашингтон має оцінити вимоги

За словами Рубіо, деякі з цих умов включають санкції, які запроваджували не США, а Європейський Союз.

Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість,

– пояснив він.

За словами державного секретаря США, тепер у Вашингтоні мають оцінити вимоги, які висуває Росія. Рубіо сказав, що посадовці США працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, яка позиція Росії або що вони просять в обмін".

Після цього позицію Росії представлять президенту Дональду Трампу, який вирішуватиме подальші кроки Білого дому. Водночас він вважає, що "дуже добре", що припинення вогню обговорюється.

Україна та Росія домовились про тимчасове припинення вогню, але Росія продовжує атаки. Зеленський пояснив, що Україна погодилась на припинення вогню, щоб показати небажання Росії дотримуватися умов.