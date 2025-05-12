Щоб змусити їх припинити вогонь: Трамп заявив, що погрожував Індії і Пакистану зупинкою торгівлі
- Трамп заявив, що погрожував Індії та Пакистану зупинкою торгівлі, щоб змусити країни припинити вогонь.
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що погрожував Індії та Пакистану припиненням торговельних відносин. Він робив це, щоб змусити обидві країни погодитись на припинення вогню.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Трамп погрожував Індії і Пакистану
Президент США заявив, що погрожував Індії та Пакистану зупинкою торгівлі, щоб змусити сторони припинити вогонь.
Я сказав: "Ми збираємося багато торгувати з вами, хлопці. Зупинімо це… Якщо ви припините (вогонь – 24 Канал), ми вестимемо торгівлю. Якщо ви не припините, ми не будемо торгувати",
– заявив Трамп у Білому домі в понеділок.
За словами Трампа, країни ухвалили рішення припинити вогонь "з багатьох інших причин, але торгівля є однією з них".
Трамп додав, що США "будуть мати великий обсяг торгівлі" з обома країнами. Наразі тривають переговори з Індією, а з Пакистаном переговори розпочнуться найближчим часом.