Іран і США вперше проведуть прямі особисті переговори: в Axios назвали дату
- США та Іран планують провести перші прямі переговори 10 квітня в Ісламабаді, Пакистан.
- Переговори може очолити віцепрезидент США Джей Ді Венс.
США та Іран готуються до прямих переговорів, що можуть відбутись у п'ятницю, 10 квітня. Ймовірно, сторони зустрінуться у столиці Пакистану.
Про це повідомив Axios із посиланням на джерела.
Що відомо про майбутні перемовини США та Ірану?
Джерела видання, заявили про підготовку США та Ірану до першого раунду переговорів. Планується, що вони пройдуть 10 квітня в Ісламабаді.
Зазначається, що прямі особисті перемовини можуть стати першими з початку війни. Водночас Білий дім закликав чекати офіційної заяви.
Тривають обговорення щодо особистих переговорів, але нічого не є остаточним, поки не оголосить президент (Дональд Трамп – 24 Канал) або Білий дім,
– наголосила речниця Каролайн Лівітт.
Видання припускає, що особисті перемовини може очолити віцепрезидент США Джей Ді Венс, тоді як дипломатичні проводили на чолі з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом. До них доєднувався й зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф підтвердив, що запросив американську та іранську сторони до Ісламабаду. А Джей Ді Венс встановив контакт з військовим керівництвом країни.
"Ми щиро сподіваємося, що "Ісламабадські переговори" сприятимуть досягненню сталого миру", – сказав Шариф.
Що передувало?
Президент США Дональд Трамп анонсував, що увечері 7 квітня "ціла цивілізація може зникнути", хоча він цього не хоче. Ймовірно, йшлось про Іран.
Проте за кілька годин до "знищення" американський лідер заявив про двотижневе припинення вогню з Іраном. В обмін на це він вимагав відкрити Ормузьку протоку.
За словами Трампа, він отримав від Тегерану 10-пунктну пропозицію, яку згодом назвав шахрайською.
Попри оголошення тимчасового перемир'я вже 8 квітня Кувейт та ОАЕ заявили про удари дронами та ракетами з боку Ірану.