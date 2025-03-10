NYT розкрив, яким може бути перемир'я в Україні: його сценарій підготували ще навесні 2022 року

Українські, російські та американські експерти, наближені до своїх урядів, розпочали готувати сценарії перемир'я під час зустрічей у Женеві ще навесні 2022 року. Раніше це все відбувалося конфіденційно. Втім, тепер група цих аналітиків вперше оприлюднила результати своєї роботи.

Йдеться про 31-сторінковий документ, у якому розглядаються технічні деталі щодо моніторингу та забезпечення дотримання режиму припинення вогню вздовж понад понад 1 126 кілометрів лінії фронту. Це один із найбільш детальних планів припинення вогню в Україні, які будь-коли були опубліковані, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Сценарій припинення вогню в Україні

Минулого тижня швейцарський аналітичний центр Geneva Center for Security Policy оприлюднив сценарій припинення вогню.

У ньому пропонують створити буферну зону шириною не менше 9,6 кілометра, яку патрулюватимуть 5000 цивільних спостерігачів і поліцейських. Для їхнього захисту може знадобитися до 10 000 іноземних військових.

Спостерігачі контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння на узгоджену відстань від буферної зони. Місія працюватиме під мандатом ООН або іншої міжнародної організації.

Ця сила могла б допомогти уникнути ескалації через непорозуміння, але вона буде відокремлена від будь-яких "гарантій безпеки" для України на випадок нового вторгнення Росії.

Документ женевської групи пропонує створити міжнародну моніторингову місію, яка працюватиме спільно з комісією, до складу якої увійдуть представники російських та українських військових. Ця комісія могла б вирішувати питання, такі як обмін полоненими, розмінування та створення гуманітарних коридорів у буферній зоні.

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Томас Гремінгер, директор женевського центру, очолював спостереження за припиненням вогню в Україні з 2017 по 2020 рік як генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він заявив, що зібрав групу експертів із питань припинення вогню незабаром після початку російського вторгнення у 2022 році, щоб розробити варіанти забезпечення більш стійкої угоди про перемир'я, ніж попередня мінська угода.

Експерти, залучені до розробки плану, включали представників міжнародних організацій та колишніх військових командирів з миротворчим досвідом. Вони наполягали на конфіденційності через чутливість питання.

Відомо, що Гремінгер окремо організовував закриті зустрічі між зовнішньополітичними експертами з України, Росії, США та Європи.

Наразі частина аналітиків скептично оцінює перспективи припинення вогню, враховуючи, що Кремль постійно демонстрував небажання визнавати незалежність і суверенітет України.