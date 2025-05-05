Трамп "завжди говоритиме про приєднання Канади": чи можуть США залучити армію для анексії
- Дональд Трамп заявив, що завжди говоритиме про можливість приєднання Канади до США.
- Він відповів, чи планує залучити для цього військову силу.
Дональд Трамп повідомив, що говорив телефоном із Марком Карні, новим прем'єром Канади. Незабаром має відбутися зустріч обох лідерів. Журналісти запитали, чи справді Трамп хоче зробити Канаду 51-м штатом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
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Чи Трамп досі збирається анексувати Канаду
"Я завжди буду говорити про це", – заявив президент США. Він пояснив свою думку тим, що Америка нібито субсидує Канаду на 200 мільярдів доларів на рік.
"Нам не потрібні їхні машини. Нам не потрібна їхня енергія. У нас її більше, ніж у них. Нам не потрібна їхня деревина. У нас є чудова деревина. Все, що я маю зробити, – це звільнити її від екологічних божевільних. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", – висловився Трамп.
Він продовжив: якби Канада входила до складу США, то американці б не сплачували ці гроші. І "це була б омріяна держава".
Трамп назвав кордон США з Канадою штучною лінією, "яка була проведена лінійкою багато років тому".
"Але я не думаю, що американська громадськість хоче, щоб я платив 200 мільярдів доларів на рік на субсидування Канади. Знову ж таки, пам'ятайте, нам не потрібні їхні машини, нам не потрібна їхня деревина, нам не потрібна їхня енергія. Нам нічого не потрібно. У нас дуже мало бізнесу з Канадою. Вони роблять весь свій бізнес практично з нами. Ми їм потрібні. Вони нам не потрібні", – завершив він.
На запитання журналістки, чи не залучить Америка військову силу для приєднання Канади, президент США відповів, що "щось може статися з Гренландією". Але навряд чи щодо Канади.
"Це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Я просто не бачу цього, маю бути чесним з вами", – сказав лідер США.
Втім, є думка, що Трамп програв у Канаді.