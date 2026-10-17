"Дуже хотів би прийняти": Трамп сказав, чи буде Путін на саміті G20
Дональд Трамп заявив, що не знає, чи буде Володимир Путін на саміті G20 у Маямі. Кремль ще не прийняв запрошення.
Журналісти запитали президента США про можливий візит Путіна на саміт, який відбудеться 14 – 15 грудня. Відповідне відео спілкування з пресою опублікували на сторінці Forbes TV News у соцмережі X.
Чи приїде Путін на саміт G20?
Американський лідер заявив, що не знає про плани глави Кремля, але йому б дуже хотілося з ним зустрітися.
Не знаю, чи він приїде. Звісно, я дуже хотів би його прийняти,
– Трамп.
Нагадаємо, саміт G20 пройде в Маямі на території гольф-клубу Trump National Doral, який належить родині Трампа.
Державний секретар США Марко Рубіо 23 вересня підтвердив, що Вашингтон запросив на нього Путіна.
У Кремлі заявляли, що Путін готовий до зустрічі з Трампом, проте жодної конкретики щодо можливих термінів таких контактів немає.
Представник Росії в G20 Денис Агафонов на пресконференції в посольстві Росії у Вашингтоні зазначив, що рішення про поїздку Путіна ухвалять лише ближче до дати саміту.
До цього Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з російським лідером на полях саміту G20.
Політолог Петро Олещук вважає, що російський диктатор навряд чи приїде до США. Про це експерт розповів в ефірі 24 Каналу.
За його словами, Путін боїться змови у власному оточенні та уникає далеких поїздок.
Минулорічний візит до Анкориджа став винятком, адже місто розташоване поблизу Росії. Тоді диктатор отримав бажану зустріч із Трампом і символічну картинку для телебачення.
Олещук припускає, що Росія затягуватиме з відповіддю на запрошення, а ближче до саміту Путін може відмовитися, пославшись на щільний графік.