Прем'єр Чехіх Бабіш заявив, що питання літаків L-159 для Україні "закрите"

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш остаточно закрив питання про можливу передачу Україні легких штурмовиків L-159 ALCA. Він різко розкритикував начальника Генерального штабу Карела Ржеку, який публічно підтримав ідею постачання.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання "закрите". Про це повідомляє Idnes.

Як уряд Чехії заблокував продаж Україні L-159?

Бабіш під час з’їзду свого руху ANO заявив, що будь-які розмови про продаж чи передачу літаків L-159 "закриті" і відкидаються остаточно.

Немає L-159 і не буде L-159. Це закрите питання,

– підкреслив прем’єр.

Особливу критику прем'єра викликав начальник Генштабу Карел Ржека, який раніше заявив, що передача чотирьох літаків не підірве обороноздатність Чехії. Бабіш звинуватив воєначальника у порушенні субординації та суперечках із міністром оборони Яроміром Зуною.

"Він повинен вишикуватися, він повинен знати, де йому місце. Я не знаю, чому пан Ржека виступає проти свого міністра, це ненормально", – сказав прем'єр-міністр про Ржеку.

Бабіш також зазначив, що президент Петр Павел, який підтримав ідею передачі чотирьох літаків під час своєї поїздки до України, уже веде передвиборчу кампанію. Начальник Генштабу Ржека теж вважає такий крок можливим, але уряд стоїть на категоричній відмові.

"Я розумію, що президент вже в кампанії. Я не хочу витрачати енергію на якісь суперечки. Я хочу витрачати енергію на виконання нашої програми", – сказав Бабіш на з’їзді свого руху ANO.

Президент Чехії розкритикував відмову від надання Україні літаків