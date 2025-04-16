Адміністрація Трампа створює програму "самодепортації": іммігрантам дадуть гроші й квиток

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск нової імміграційної ініціативи, програми "самодепортації". Вона передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам.

Ідеться про тих, хто добровільно погодиться залишити територію США, зазначив американський президент в інтерв'ю у програмі Fox Noticias. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що відомо про нову імміграційну ініціативу

Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Noticias повідомив, що у межах вищезгаданої програми іммігрантам нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни, аби створити "комфортні умови" для добровільного повернення іммігрантів на Батьківщину".

Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак,

– заявив він.

За його словами, уряд працюватиме з іммігрантами, і вони зможуть повернутися до США в майбутньому, якщо будуть "добре поводитись" і отримають згоду від уряду.

За даними NBC News, у чинній адміністрації закликають іммігрантів самостійно депортуватися. Крім цього, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра відомства Крісті Ноем.

До слова, раніше The Washington Post повідомляло, що адміністрація американського президента готує масштабну кампанію з депортації, яка передбачає висилку до одного мільйона нелегальних іммігрантів протягом року.