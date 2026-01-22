Дещо дуже вирізнялось: політолог сказав, чим здивувала промова Трампа у Давосі

Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Фактично він знову хвалив себе та кидався на Європу.

Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що Трамп знову показував з себе "володаря світу", який має право усіх повчати. Це дуже вирізнялося серед усієї промови.

Дивіться також Володар хаосу: як Трамп рік руйнував світ, узурпував Америку та скандалив із Зеленським

Що відомо про промову Трампа?

За словами Лісного, при цьому Трамп досить позитивно відгукувався про Китай. Це досить дивно, враховуючи, що це головний опонент Сполучених Штатів.

Окремо варто виділити нелюбов Трампа до вітряків, з якими він продовжує "воювати". Це взагалі на межі абсурду. Він фактично сказав, що ті, хто користується вітряками, – дурні.

Сумно спостерігати, що лідер такої великої держави так інфантильно дивиться на світ. Багато що залежить від рішень цього персонажа. Інколи просто був в шоку від того, наскільки Трамп відірваний від реальності,

– сказав Лісний.

Зустріч Трампа і Зеленського в Давосі: коротко