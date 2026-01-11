Наприкінці 2025 року стався витік розмови Віткоффа з Ушаковим і Дмитрієва з Ушаковим. В одній із них американець "підказував", як краще підлеститися до Трампа і що повинен сказати Путін.

Після цього Віткоффа запідозрили у проросійських поглядах. Кіт Келлог висловився про це в інтерв'ю для ITV News, повідомляє 24 Канал.

Як Келлог пояснив проросійські погляди Віткоффа?

Келлог пояснив, чому Стів Вітткофф має проросійські погляди.

Так, журналіст у нього поцікавився про повідомлення щодо проросійських настроїв, які висловлює Стів Віткофф. Той, як виявилося, близький до голови Російського фонду суверенного добробуту Кирила Дмитрієва.

Цей зв'язок Келлог підтвердив.

Це правда, бо він знає Кирила Дмитрієва і знав, хто такі росіяни та їхню точку зору,

– наголосив генерал.

Водночас він додав, що лише Дональд Трамп вирішує, чи варто бути сильним щодо Росії чи щодо України. Він же й шукає баланс між цим.

Інші заяви Келлога