Тенденція виглядає позитивнішою, ніж раніше, – Рютте про просування українських військ

Генеральний секретар НАТО повідомив про успіхи українських військових на полі бою. Також Марк Рютте пообіцяв продовжувати підтримку України.

Ці заяви політик озвучив на підсумковій пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Гельсінгборзі.

В українських сил є успіхи на фронті

Генсек НАТО відзначив рішучість української армії. Також він заявив, що ситуація на фронті в Україні демонструє ознаки стабілізації.

Надходять повідомлення про локальні успіхи українських сил. Це не масштабні зміни, але тенденція виглядає позитивнішою, ніж раніше,

– заявив Марк Рютте.

За словами політика, НАТО активно вивчає досвід ЗСУ у веденні сучасної війни, особливо у сфері використання БпЛА. Він додав, що високий рівень інноваційності фронті, який демонструє Україна, вже впливає на підходи Альянсу до ведення війни.

Що Рютте сказав про допомогу Україні?

За словами політика, підтримка Києва залишається ключовим елементом безпеки всього Альянсу. Він пообіцяв, що допомога Києву буде продовжуватись та базуватиметься на реальних потребах на полі бою.

Рютте наголосив на важливості механізму PURL (Ініціативи США та партнерів по НАТО, спрямованої на фінансування та забезпечення критично важливого американського озброєння для України). Він зазначив, що ця програма має критичне значення для оборони міст і позицій на фронті. Генсек заявив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру в той час, як ЗСУ демонструють здатність до інновацій та рішучість.

Також Марк Рютте запросив Президента України Володимира Зеленського на майбутній саміт НАТО. Він пройде 7 та 8 липня цього року в Анкарі.

Що відомо про українські успіхи на фронті?

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що стратегічна мета ЗСУ – ліквідовувати близько 200 росіян на кожен квадратний кілометр просування. Також він розповів, що попри збільшення кількості запущених Росією БпЛА, ефективність дронів-перехоплювачів в Україні зросла вдвічі за останні чотири місяці.

Російські війська продовжують атакувати на Харківщині та Сумщині, але вже менш інтенсивно. ЗСУ вдалось відтіснити противника до кордону та звільнити кілька населених пунктів. Про це 21 травня повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.