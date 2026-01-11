Якщо режим аятолл впаде: політолог сказав, як це вдарить по Путіну
- Протести в Ірані можуть нашкодити Китаю та Росії через дестабілізацію, яка призведе до зростання цін на нафту.
- Якщо США візьмуть під контроль експорт іранської нафти, то ОПЕК+ можна вважати мертвою організацією.
Події в Ірані можуть вплинути на "вісь зла", зокрема на Китай і Росію. Там тривають протести, безпекова ситуація ускладнюється. Іран – це точка впливу на Близький Схід. Коли там відбувається дестабілізація, то наслідком цього є зростання ціни на нафту.
Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Тарас Загородній, вказавши на те, що на Ірані зав'язане постачання нафти в Китай.
США можуть контролювати половину світової нафти
Якщо США візьмуть під контроль експорт іранської нафти, то в цьому напрямку обкладуть Китай зі всіх боків. Американці, зі слів політолога, після ситуації у Венесуелі будуть контролювати половину нафтової світової частки. А якщо ще й додасться Іран, то, на його думку, можна буде вважати, що ОПЕК+ як організація буде мертва.
Щодо Росії – її вже не буде, якщо надалі США будуть тиснути та забирати частки нафтового ринку. Це буде величезний удар, дестабілізація Близького Сходу, тиск на Китай і Росію, тому що в останньої взагалі не залишається ніяких інструментів робити гидоту США та іншим нормальним країнам,
– озвучив Загородній.
Зауважте! Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що відсоток ймовірності того що до кінця зими режим в Ірані впаде, становить 40%. Адже серед протестувальників немає ватажка і структури, які б взяли на себе керівництво країною.
Що відомо про ситуацію в Ірані:
Наприкінці грудня в країні почалися протести. Активісти підпалили базу ополчення Басідж, яка підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції. Вона роками використовувалася для придушення протестів. Спочатку іранці виступали проти підвищення цін та інфляції, з часом такі акції набули іншої окраси – тепер люди критикують політичний режим Ірану.
Триває протистояння між іранськими мітингувальниками й силовиками. Останні використовують для їх розгону водомети, сльозогінний газ. Крім того, спостерігаються масові арешти активістів. Трамп заявив, що якщо ситуація загострюватиметься і будуть жертви, США можуть в неї втрутитися.
Через ускладнення безпекової ситуації в Ірані МЗС України рекомендувало українцям залишити територію цієї країни. В міністерстві закликали дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з силовиками.