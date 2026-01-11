Ситуація революційна, – експерт спрогнозував, до чого призведуть масові протести в Ірані

Масштабні протести в Ірані розгортаються на тлі економічної та екологічної кризи та поразки у війні, що посилюється розколом серед політичних еліт. Ключовою відмінністю від попередніх демонстрацій стала поява лідера.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, пояснив 24 Каналу, що в Ірані формується справжня революційна ситуація, яка за певних обставин може призвести до падіння режиму аятоли Алі Хаменеї.

Що спричинило нову хвилю протестів в Ірані?

Важливо! В Ірані різко загострилася внутрішньополітична криза, а масові протести поширилися по всій країні.

Протести охопили численні міста Ірану на тлі розколу в політичних елітах, економічної кризи, катастрофічної екологічної ситуації через посуху та зміни клімату, а також поразки у війні, що призвело до зростання бідності.

Хоча влітку минулого року після 12-денної війни прогнозували негайні масові виступи, суспільству знадобилось пів року для радикальних дій.

"Протести в Ірані не є новиною – ми бачили їх у 2019 та 2022 роках і раніше. Найбільш масштабними були протести 2009 року під час Зеленої революції. Нині ж ситуація розгортається саме через політичну кризу в керівництві", – пояснив Семиволос.

Значна частина політичних сил та еліти незадоволена політикою Алі Хаменеї, і цей розкол поглиблюється. За певних обставин ситуація може вийти з-під контролю, а спроби її врегулювання можуть призвести до подальшого загострення кризи та потенційного падіння режиму.

Прогнози поки що невизначені, адже більшість інформації ґрунтується на неповних даних. Але на відміну від попередніх протестів, тут з'являється лідер – син останнього шаха Пехлеві поступово набуває ролі національного лідера. Його заклик вийти на вулиці 8 січня призвів до наймасштабніших акцій, що свідчить, що до нього дослухаються,

– сказав Семиволос.

Що ще відомо про ситуацію в Ірані?