Геополітика Америка США закликали своїх громадян негайно виїхати з Ірану і не розраховувати на допомогу уряду
13 січня, 02:56
Оновлено - 02:59, 13 січня

США закликали своїх громадян негайно виїхати з Ірану і не розраховувати на допомогу уряду

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • США радять своїм громадянам негайно виїхати з Ірану, плануючи виїзд без допомоги уряду США.
  • Громадянам з подвійним громадянством рекомендують "не світити" американський паспорт.

На тлі ескалації подій в Ірані американські офіційні особи дали поради громадянам США, що слід зробити. Головний меседж – виїздіть, але самостійно, без допомоги уряду США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віртуальне посольство США в Ірані

Що сказали у США про ситуацію в Ірані? 

Там окреслили ситуацію так: протести по всьому Ірану загострюються "та можуть перерости в насильство, що призведе до арештів та травм". Зараз там перекривають дороги і блокують інтернет, є перебої в роботі громадського транспорту. 

Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до та з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня. Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини, 
– інформують у США. 

Тому там надали своїм громадянам низку порад: 

  • Залиште Іран негайно.
  • Складіть план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США.
  • Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому помешканні або іншому безпечному будинку.
  • Запасіться їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами.
  • Уникайте демонстрацій, не привертайте до себе уваги та стежте за тим, що відбувається навколо вас.
  • Слідкуйте за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин.
  • Будьте готові змінити свої плани.
  • Заряджайте телефон і підтримуйте зв'язок із родиною та друзями, щоб інформувати їх про свій стан. 

А ще закликали осіб з подійним громадянством "не світити" американський паспорт – і показувати тільки іранський. 

Іранський уряд не визнає подвійного громадянства і буде ставитися до осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як до іранських громадян. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту та затримання в Ірані. Показ американського паспорта або демонстрація зв'язків із США може бути достатньою причиною для затримання владою Ірану, 
– акцентували в США. 

Насамкінець там зауважили, що уряд США не має дипломатичних чи консульських відносин з Ісламською Республікою Іран. 

"Швейцарський уряд, який діє через своє посольство в Тегерані, служить захисником інтересів США в Ірані", – пояснили американці. 

Що відбувається в Ірані? 

В країні вже кілька тижнів вирують протести, але зараз ситуація загострюється. Влада тисне, арештовує демонстрантів, а головне – убиває їх. Понад 10 тисяч демонстрантів уже під вартою. Важливо, що є загиблі з обох сторін. 

Протестувальники теж убивають поліцейських, хоча дехто з силовиків переходить на їхній бік. 

Цікаво, що Трамп обіцяв народу Ірану підтримку, але не пішов далі гучних заяв. Проте 12 січня так званий індекс піци зріс – це означає, що працівники Пентагону сильно затримуються на роботі та замовляють доставку їжі в прилеглих піцеріях.