Трамп і далі шукає легких рішень: які наслідки матимуть протести в США

В США тривають протести проти міграційної політики Дональда Трампа, у 50 штатах вже заплановані нові під назвою "Без королів". Президент США мав намір швидко розв'язати питання з міграцією, але йому це не вдалось.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що він зіштовхнувся з реальністю, де прості та легкі рішення не працюють. Тим часом Каліфорнія, де все почалось, має сильного демократичного сенатора.

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Про наслідки матимуть протести в США

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій зазначив, що протести в США є проявом того, що відбувається зараз в американській політиці. У Трампа справді виникла проблема, адже його суспільство при першому прояві кризи його легітимності готове взяти до рук Коктейль молотова та розорити цілі вулиці.

"Варто розуміти, що ці антимігрантські рейди, які почались за Трампа, не допомагають боротись з нелегальною міграцією. Ці жорсткі методи мають продемонструвати медійну картинку. Все почалось у Каліфорнії, де живуть латиноамериканці, є вірменські та китайські діаспори. Саме там одного чоловіка взяли ці антимігрантські співробітники", – сказав він.

Цікаво, що Каліфорнія є найбільш демократичним штатом США, саме тому Трамп намагається його атакувати. Ба більше, губернатором цього штату є Ґевін Ньюсом – молодий політик, який може бути претендентом на президентське крісло від демократів.

Богданов пояснив, що Трамп провалив українсько-російський трек, від початку його інавгурації йому не вдалось досягти геополітичних успіхів. Саме тому президент США звернувся до мігрантів, яких "легко" перемогти.

Трамп фанат простих рішень. А коли ти до них звертаєшся, ти стикаєшся з реальністю – як закінчити російсько-українську війну неможливо за 3 дні, так і вирішити соціально-економічні причини міграції та масових протестів проти тебе,

– наголосив він.

Цікаво, що сам Трамп заявив, що не відчуває себе королем і скаржиться, що "доводиться проходити через пекло". Він поскаржився на важке становище через протести.