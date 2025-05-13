США звузили коло питань між Києвом і Москвою, – Віткофф
Дональд Трамп наполягає на проведенні прямих переговорів між Росією та Україною. Стів Віткофф пояснив, чому вірить у їхній успіх.
В інтерв'ю для Breitbart News спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що американський президент висунув ультиматум Києву і Москві: або вони проводять прямі переговори і досягають прогресу, або США вийдуть з мирного процесу, передає 24 Канал.
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"Є серйозний шанс закінчити війну"
Віткофф вважає, що головне – зібрати сторони конфлікту за одним столом, щоб США змогли звузити коло питань між ними, а потім "знайшли компроміси та креативні рішення, які враховують їхні занепокоєння".
Якщо ми зможемо фізично це реалізувати, я вважаю, що в нас буде серйозний шанс покласти край цьому конфлікту. І я сподіваюся, що скоро в нас будуть хороші новини,
– підкреслив чиновник.
Водночас він уточнив, що США вже багато зробили для того, аби звузити коло питань між сторонами. Політик нагадав, що Вашингтон проводить неформальні розмови з Києвом і Москвою, намагаючись з'ясувати, на які компроміси вони готові піти.