Путін боїться комп'ютера і смартфона: у The Times пояснили, чому це вирок для Росії

Російський диктатор Володимир Путін помітно контрастує з радянськими генсеками, зацикленими на технологіях. Його страх перед технологічними інноваціями 21 століття прирікає Росію на відставання від передових держав світу.

Про це повідомляє The Times.

Чому Путін боїться технологій?

У виданні зазначають, що Путін – це людина "ручки та паперу", він не має смартфона і не користується інтернетом.

Своєю імперією диктатор керує через батарею стаціонарних телефонів шифрованого спецзв'язку. І це в той час, доки в інших країнах міністри координують державну політику, спілкуючись через комерційні месенджери в смартфонах.

Тож не дивно, що Росія, очолювана таким технофобом, відстає від своїх суперників у гонці за розробку штучного інтелекту. The Times посилається на дослідження Стенфордського університету, в якому Росія посіла 28 місце серед 36 оцінених країн за загальною силою їхніх індустрій штучного інтелекту.

США, Китай та Індія посіли перше, друге та третє місця. Навіть значно менші за Росію країни, такі як Люксембург, Бельгія та Ірландія, вище у списку.

У своєму ставленні до сучасних технологій режим Путіна помітно контрастує з політикою радянських вождів – від Леніна з його програмою масштабної електрифікації 1920-х років до справді визначних успіхів повоєнного СРСР у дослідженні космосу.

Технологічний прогрес був невіддільною частиною радянського проєкту, засобом швидкої індустріалізації та успішної конкуренції в умовах холодної війни.

У той час як радянські лідери бачили переваги супутників або ядерного арсеналу, Путін, здається, розглядає цифрові інновації 21 століття як виклик своїй владі й колись назвав інтернет "проєктом ЦРУ".

Видання також нагадує про поступове згортання цифрових свобод в Росії, включно із забороною та блокуванням усіх глобальних соцмереж. І, ймовірно, Кремль продовжить обмежувати доступ росіян до інформації. А це вже є завадою для технологічного розвитку Росії.

Уряд плекає культуру, яка насправді дуже агресивно протистоїть технологічному прогресу. Технології штучного інтелекту та високі технології загалом вимагають великої кількості незалежних стартапів та гарного інвестиційного клімату. Але в Росії компанії бояться інвестувати в нові технології,

– сказав Владислав Іноземцев, російський економіст і співзасновник Центру аналізу та стратегій у Європі.

Зазначається, що тільки у 2022 році Росію покинули приблизно 100 000 ІТ-фахівців, або кожен десятий. До того ж західні санкції значно ускладнили придбання компонентів для високотехнологічних розробок.

Які ще страхи має Путін?