Вперше з минулого року: Путін провів розмову з ключовими союзниками України в Європі

Президент Росії Володимир Путін 27 жовтня 2026 наважився на телефонні переговори із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Лідери обговорили перспективи мирної угоди щодо України.

Про те, що переговори уже пройшли, повідомили у канцелярії президента Фінляндії.

Що відомо про переговори Путіна та Європи

Підготовчі контакти активізувалися після візиту спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга. До цього американський представник провів зустріч в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та північними лідерами.

Контакт Путіна з Фінляндією та Норвегією став першим прямим спілкуванням між Путіним та вищими європейськими лідерами, які є союзниками Києва, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон говорив із ним у липні 2025 року.

У Фінляндії додали, що під час підготовки до розмови проводилися консультації з Україною.

Президент Стубб і прем'єр-міністр Стьоре ініціювали цю розмову, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі,

– зазначили у канцелярії Стубба.

Метою розмови було донести до диктатора Путіна позицію України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх держав, і вони не виступали в ролі представників усієї Європи.

Під час розмови європейські лідери наголосили, що обидві країни діють стабільно й передбачувано в регіоні Балтійського моря та на північних територіях. Вони підкреслили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати підтримку Україні, як робили це протягом тривалого часу.

Стубб і Стьоре також наголосили, що війна має закінчитися, а переговори – тривати.

Розмова була відвертою та діловою. Ми – сусіди Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для завершення війни необхідні прямі переговори,

— зазначив президент Стубб.

Прем'єр-міністр Стьоре також прокоментував переговори:

Війна спричиняє величезні людські страждання та величезні витрати. Вона залишить свій слід на кількох поколіннях. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації.

До слова, Зеленський анонсував тристоронні переговори зі США та Росією. Вони можуть пройти уже у листопаді.