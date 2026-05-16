Жителі Придністров'я можуть стати громадянами Росії: Путін підписав указ

Путін підписав указ про те, що жителі невизнаного Придністров'я можуть стати громадянами Росії. Для них діятиме спрощена процедура.

Про це стало відомо увечері 15 травня. Указ Путіна "Про приймання в громадянство Російської Федерації жителів Придністров'я" виклали на сайті публікування правових актів Росії.

Як жителі Придністров'я можуть стати громадянами РФ, що передбачає закон?

Документ налічує 22 сторінки. На семи основних викладено власне сам текст, а надалі наведено зразки оформлення документів. Цікаво, що останні пункти путінського указу, 11, 12 і 13, не деталізовані – вони ховаються під грифом "для службового користування".

В тексті указу сказано, що його ухвалено "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Суть спрощеної процедури в тому, що жителі Придністров'я можуть подати заяву про приймання у російське громадянство "в обхід" вимог, встановлених для всіх інших. Наприклад, закон "Про громадянство Росії" передбачає, що людина, яка хоче паспорт із двоглавим орлом, повинна постійно проживати в Росії з дня ухвалення рішення про видачу посвідки на проживання і до дня подання заяви про приймання до громадянства протягом п'яти років. Також кандидат повинен володіти російською мовою, знати історію Росії та основи її законодавства.

Все це для жителів Придністров'я не потрібно. Достатньо того, що вони досягли 18 років, дієздатні та постійно проживають у Придністров'ї на день набрання указом чинності, тобто на 15 травня 2026 року. Для цього потрібно прийти в російські дипломатичні представництва та консульські установи.

Скористатися таким правом можуть іноземні громадяни та особи без громадянства. Окремо в документі прописано, як стати громадянами Росії дітям, дітям-сиротам і недієздатним особам.

Зверніть увагу! 14 травня Державна Дума Росії ухвалила закон, який дозволяє вводити російські війська в інші країни нібито для захисту громадян Росії.

Що означає цей указ, навіщо Росії Придністров'я?

Видання The Moscow Times назвало указ "законом про роздачу паспортів".

"Настоящее время" нагадало, що податися на російське громадянство не можуть іноземці, які брали участь у збройних конфліктах, були на службі в армії чи органах безпеки на батьківщині чи ув'язненні.

"При цьому раніше на російське громадянство у спрощеному порядку отримали право подаватися іноземці, які уклали контракт із Міноборони та взяли участь у війні проти України", – акцентувало видання.

А ще це ЗМІ нагадало про нещодавню заяву Сергія Шойгу. Секретар Ради безпеки Росії зробив її 21 квітня.

У Придністров'ї проживає понад 220 тисяч російських громадян, інтереси та безпека яких через бездумні та безвідповідальні дії Києва та Кишинева нині перебувають під загрозою. І якщо виникне потреба, Росія зробить всі необхідні кроки і використовуватиме всі доступні методи для їхнього захисту відповідно до Конституції,

– сказав він тоді в інтерв'ю.

Цікаво, що буквально в попередньому абзаці Шойгу твердив, що "екзистенційної загрози для Росії з регіону нема". Мовляв, Молдова хоч і дедалі тісніше співпрацює з НАТО, та все ж не така "агресивна", як Україна.

На уточнювальне запитання журналістів, чи не виключає Росія силового варіанта приєднання Придністров'я до Молдови, Шойгу відповів так:

Виключати ніколи нічого не можна, і ми розглядаємо всі можливі сценарії, навіть найменш ймовірні.

Що відбувається на кордоні між Україною та Придністров'ям зараз?

24 Канал у програмі "Кордон.UA" розібрався, що відбувається в невизнаному російському анклаві, який називають Придністров'ям. 11 травня мовилося, що українські прикордонники не фіксують збільшення нарядів зі сторони Придністров'я, ніяких провокаційних кроків.

Водночас в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 8 квітня, заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив: росіяни мають план створити буферну зону на Вінниччині. Саме зі сторони Придністров'я.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в розмові з 24 Каналом заявляв: це лише плани. Тих сил, які є в регіоні, замало. А про перекидання російської техніки в Придністров'я взагалі не йдеться.

Молдова ж посилює тиск на Придністров'я. Оскільки там перебуває російський військовий контингент, їхнє командування 17 квітня оголосили персонами нон ґрата. Росіяни мають з'явитися на підконтрольну уряду територію Молдови для легалізації свого статусу, інакше не зможуть залишати Придністров'я.