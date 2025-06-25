Путін хотів би вийти з війни, але, схоже, заплутався, – заявив Трамп про розмову з главою Кремля

Дональд Трамп розповів про дзвінок від Володимира Путіна, який запропонував допомогу щодо Ірану. Однак, за словами Трампа, справжньою допомогою було б припинення війни з боку самої Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі. Президент США розповів, що Володимир Путін нещодавно телефонував йому з пропозицією допомогти у врегулюванні ситуації навколо Ірану.

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Путін хоче вийти з війни, але сам заплутався

На думку Трампа, лідер Кремля плутається у пріоритетах і сам не знає, як вийти з війни, яку розпочав. За його словами, Путін запропонував свою підтримку у врегулюванні іранського питання, однак почув у відповідь, що справжня допомога – це вирішення ситуації з самою Росією.

Президент США припустив, що глава Кремля почувається невпевнено, оскільки "дуже тісний з Іраном", але насправді хотів би знайти вихід і для себе.

Трамп також зазначив, що має досвід мирних домовленостей і вже владнав чотири подібні конфлікти, однак у випадку з Росією все залежить від Путіна.