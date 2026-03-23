На тлі кризи у Кремлі: на який зухвалий крок може піти Путін

У Кремлі дедалі нервовіше шукають спосіб змінити хід війни і знову говорити з позиції сили. Після нових сигналів про загрозу для східного флангу НАТО, зокрема в Балтії, та свіжих інцидентів біля кордонів Альянсу цей сценарій уже не виглядає далеким припущенням.

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін може піти на нову ескалацію, щоб швидко змінити розклад сил. За його словами, такий крок потрібен Кремлю і для тиску на Європу, і для того, щоб заспокоїти ситуацію всередині самої Росії.

Путін може шукати новий фронт тиску на Європу

Росія не отримує на фронті того результату, який дозволив би Кремлю говорити про перелом у війні. Торік Москва теж робила ставку на виснаження України, але зараз такого ефекту немає, а економіку не рятують навіть високі ціни на нафту. Саме тому Путіну потрібен хід, який дасть відчутний політичний результат швидше, ніж це може зробити війна в її нинішньому вигляді.

Йому потрібна якась виразна, швидка перемога, щоб у тому числі всередині трохи всіх заспокоїти,

– сказав Богданов.

Кремль може спробувати не просто посилити тиск на Україну, а винести ескалацію далі, туди, де можна вдарити по відчуттю безпеки в Європі. Богданов припускає, що Росія здатна піти на обмежений крок проти країн Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО, похитнути віру в готовність Альянсу до відповіді і спробувати нав'язати Заходу нові умови розмови.

Він може ризикнути обмеженою ескалацією для того, щоб розхитати НАТО, продемонструвати недієздатність Європи і вести перемовини з позиції сили,

– наголосив публіцист.

Тут ідеться не про випадковий зрив, а про пошук нової моделі тиску, бо старі, на його думку, вже вичерпали себе. Кремлю треба або показати нову силу, або створити враження, що він знову здатен різко підняти ставки. Інакше йому дедалі важче буде і тримати напругу всередині Росії, і виходити на переговори без відчуття поразки.

До слова: Дональд Трамп знову різко розкритикував союзників по НАТО через відмову долучатися до операції США з розблокування Ормузької протоки. Він назвав Альянс "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам'ятають таку позицію партнерів.

НАТО готується до можливого тиску Росії в Балтії

Росія може спробувати зіграти на страху і швидкості, але це не означає, що на східному фланзі НАТО її ніхто не чекає. Країни Балтії та Альянс загалом уже розуміють рівень ризику і готуються саме до такого сценарію. Проблеми на старті, звісно, можливі, але мова не про беззахисний простір, який можна взяти нахрапом.

Я думаю, що країни НАТО в цілому до відбиття агресії готові,

– сказав Богданов.

Водночас він не применшує, що перші дні такого загострення були б дуже складними. Будь-яка спроба Росії перевірити Балтію на міцність стала б великим випробуванням і для окремих держав, і для всього Альянсу. Саме тому цю загрозу, за його словами, варто сприймати серйозно вже зараз, а не тоді, коли Кремль почне діяти.

Путін вчергове серйозно переоцінює власні спроможності. Це для нього стандартна історія,

– наголосив публіцист.

Він вважає, що Путін знову може повторити свою стару помилку: недооцінити демократії і повірити, що вони діятимуть повільно, мляво або взагалі не наважаться на жорстку відповідь. Але навіть якщо цей розрахунок знову виявиться хибним, сам удар по Балтії все одно може стати дуже небезпечним тестом уже найближчими місяцями.

