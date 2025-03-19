"Вірю Путіну на слово": Віткофф осоромився проросійськими заявами про "збиті дрони"

Спеціальний посланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф висловився про атаку по Україні в ніч проти 19 березня. Він виправдав росіян, передає 24 Канал.

Нагадаємо, окупанти атакували Україну "Шахедами", влучивши у лікарню в Сумах. Володимир Зеленський миттєво відреагував на підступність росіян і заявив, що вся Україна чує, що насправді потрібне Росії. Президент виклав свій допис саме тоді, коли вибухи пролунали в низці міст.

Дивіться також Переговори Трампа й Путіна: про що домовилися і як на це впливають події на Близькому Сході

Як Віткофф виправдав дії Росії

Коли спецпосланця попросили висловитися про обіцянку Путіна не бити по енергетиці та інфраструктурі України, його відповідь шокувала.

Я схильний вірити, що президент Путін діє добросовісно. Він вчора сказав президенту, що збирається діяти добросовісно, і я вірю йому на слово,

– буквально сказав Віткофф.

І слідом за росіянами повторив їхню версію подій. Увечері 19 березня російські ЗМІ стали поширювати інформацію, мовляв, під час розмови Трампа з Путіним на енергооб'єкти України летіли "Шахеди". Та оскільки Путін обіцяв не вдаряти по інфраструктурі, то "доблесні" російські військові нібито збили власні дрони, щоб не підставляти диктатора.

Віткофф переконаний, що будь-які атаки, які сталися вночі 19 березня, "відбулися до того, як було віддано наказ Путіна". Таким чином він не тільки повторив брехню росіян, але й захистив їх.

Україна змушена доводити очевидні речі

Цікаво, як Віткофф прокоментує удари по залізниці на Дніпропетровщині. Тільки за 19 березня окупанти двічі били по об'єктах УЗ. На жаль, поранено залізничників. Перший удар було завдано зранку, тобто значно пізніше, аніж відбулася розмова Трампа та Путіна.

Раніше спецпосланець говорив, що досягнути миру в Україні складніше, аніж у Газі. Проте згодом сказав, що припинити вогонь можна вже за декілька тижнів. А 19 березня заявив, що припинення ударів має стосуватися всієї інфраструктури.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив: "Виходить, що після повідомлення міноборони Росії про припинення атак по енергетичній інфраструктурі та згадки "українського ОПК", будь-яка нова атака по Україні означатиме, що вони атакують цивільних свідомо. Вважаю, дуже важливо це зафіксувати".

На жаль, в Америці поки не спроможні побачити, що Путін бреше і відверто глузує з усього світу.