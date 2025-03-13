Назвав президента США "благородним": Путін подякував Трампу
- Путін подякував Трампу за дії щодо України.
- Диктатор назвав діяльність президента США благородною.
Путін 13 березня зробив декілька заяв. У тому числі звернувся до Трампа. Деталі передає 24 Канал.
У Росії відбувається пресконференція Путіна та Лукашенка. Захід присвячений тому, що договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави набрав чинності. Тобто Лукашенко офіційно здав Білорусь Путіну.
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За що Путін подякував Трампу
Диктатора попросили оцінити дії Трампа щодо України.
Ця діяльність спрямована на досягнення благородної місії – припинення бойових дій та людських втрат,
– сказав Путін про президента США.
Цікаво, що він при цьому згадав і лідерів Китаю, Індії, Бразилії і ПАР. Мовляв, вони теж небайдужі до мирного врегулювання та приділяють багато часу цьому питанню.
Важливо! Окрім цього, Путін заявив, нібито готовий припинити бойові дії в Україні.
А ще прозвучала фраза "У всіх нас (президентів, – 24 Канал) вистачає поточних справ". У контексті того, що це говорить лідер країни-агресора, слова пролунали досить дико, ніби війна не забирає життя росіян і не викачує з бюджету мільярди рублів.