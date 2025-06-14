Путін подзвонив, щоб привітати мене, але не тільки, – Трамп про розмову з диктатором

Дональд Трамп довго не коментував свою телефонну розмову з Путіним 14 червня. Але пізніше все ж виклав допис, у якому зробив заяву про війну Росії проти України.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на пост Трампа.

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Трамп розповів, навіщо дзвонив Путін

Розмова Трампа з Путіним тривала близько години. Американський лідер підтвердив, що серед тем розмови був переважно Іран – раніше про це заявили в Кремлі.

Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже гарно привітати мене з днем ​​народження, але, що ще важливіше, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено розмовам про Росію/Україну, але це буде наступного тижня. Він проводить запланований обмін полоненими – велика кількість полонених обмінюється негайно з обох сторін,

– написав президент США.



Допис Трампа про розмову з Путіним 14 червня / Скриншот

Насамкінець Трамп зробив неочікувану заяву про війну Росії проти України.

Путін вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я пояснив, що його війна також має закінчитися,

– акцентував він.