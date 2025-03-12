Путін може дати згоду на перемирʼя, але є нюанс, – Bloomberg

Російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, спробує затягнути терміни погодження будь-якого припинення бойових дій в Україні, щоб переконатися, що для Москви будуть забезпечені найбільш сприятливі умови.

Про це у середу, 12 березня, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених з позицією Кремля, передає 24 Канал. Вочевидь диктатор хоче заздалегідь переконатися, що його власні вимоги з цього приводу врахують.

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Чи погодиться Росія на перемир'я

За даними видання, російські офіційні особи не обговорювали зі своїми американськими колегами домовленість про перемир'я, яке обговорили делегації США та України у Джидді. Співрозмовник Bloomberg розповів, що Москва вважає такі речі неприйнятними.

Угода між офіційними особами США та України створює дилему для Путіна, який уник кампанії тиску, яку Білий дім розгорнув проти президента України Володимира Зеленського,

– ідеться у статті.

Водночас схема угоди, наголошують журналісти, не передбачає того, що, за словами російських посадовців, необхідне їм задля припинення бойових дій, а саме не розглядає параметри більш довгострокового врегулювання війни, яку почав Путін у 2022 році.

Припускають, що Росія також може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню, попри те, що напередодні під час переговорів у Саудівській Аравії американська та українська делегації домовилися про їхнє відновлення.

Старша наукова співробітниця Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова вважає, що Путін не дасть категоричного "так" або ні". На її думку, якщо Путін робить якісь жести в бік перемир’я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами.

Раніше Росія також вимагала від України стати нейтральною державою та значно скоротити чисельність своїх збройних сил.

До слова, Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомляло, що Путін навряд чи прийме пропозицію про 30-денне перемир'я та припинення вогню в Україні. Співрозмовники заявили, що будь-яка угода щодо припинення має враховувати ситуацію на полі бою.