Путін був готовий "відректись" від підтримки Ірану, але мав умову щодо України: що вирішив Трамп

Росія запропонувала угоду США за принципом "послуга за послугу". Кремль хотів припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо Вашингтон припинить таку ж допомогу Україні.

Про це повідомило Politico з посиланням на власні джерела.

Дивіться також "Вони не захотіли долучитися до боротьби": Трамп назвав НАТО "боягузами" через війну в Ірані

Чи погодились США на пропозицію Росії?

Як передає видання, Росія могла зупинити передачу даних Тегерану про розташування військових об'єктів США на Близькому Сході. В обмін на це Кремль хотів, щоб Сполучені Штати припинили надавати Україні розвіддані про Росію.

Джерела видання стверджують, що США відхилили ідею. Водночас у Європі занепокоєні такою пропозицією на тлі напружених трансатлантичних відносин.

Зазначається, що відповідну пропозицію озвучив російський представник Кирило Дмитрієв минулого тижня. Сказав він це під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі.

Запропонована угода може підживити підозри в Європі щодо того, що зустрічі Віткоффа та Дмитрієва не дають конкретного прогресу до мирної угоди в Україні,

– додав один з дипломатів ЄС.

Він також припускає, що зустрічі з Москвою можуть розглядати як шанс "заманити" Вашингтон до угоди між Росією та США. В Європі побоюються, що у такому випадку вона залишиться осторонь.

Журналісти нагадали, що обмін розвідданими – "останній ключовий стовп американської підтримки України". Сталось це після часткового припинення допомоги Києву від Вашингтона у 2025 році.

Як Росія допомагає Ірану?