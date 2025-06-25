Путін складніший, з Зеленським були проблеми, – Трамп про те, чому не зупинив війну за 24 години
- Трамп пояснив, що його обіцянка про припинення війни за 24 години була сарказмом, зазначивши складність війни.
- Трамп похвалив українців за сміливість та наголосив, що Зеленський веде складну, але успішну боротьбу за свою державу.
Дональд Трамп прокоментував, чому не зупинив війну Росії проти України за 24 години. Американський президент заявив, що були складнощі в комунікаціях як з Путіним, так і з Зеленським.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі.
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Чому Трамп не закінчив війну в Україні за 24 години
Дональд Трамп заявив, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським припинення війни в Україні під час зустрічі на полях саміту НАТО. Американський лідер зазначив, що хотів поцікавитися в українського колеги "його справами".
"У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим, він не міг навіть бути більш милим, ніж він був. Я дуже був радий його бачити, це була чудова зустріч, я думаю, це чудовий час, щоб припинити війну, і якщо я зможу, то я поговорю з президентом Путіним, чи ми зможемо припинити війну", – сказав американський президент.
Трамп також назвав українців сміливими людьми, а щодо президента Зеленського зазначив, що він веде свою війну та відвойовує свою державу. Проте зазначив, що 7 тисяч українських та російських солдатів було вбито лише за минулий тиждень.
За словами Трампа, Зеленський веде дуже складну битву, але він успішний в ній.
Окрема американський лідер висловився, чому не зміг закінчити війну в Україні за 24 години, як він і обіцяв у передвиборчій кампанії. За словами глави Білого дому, це був сарказм.
Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години – сарказм. Путін складніше людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна,
– заявив Дональд Трамп.
До слова, раніше Дональд Трамп також заявляв, що був "трохи саркастичним" у словах щодо закінчення війни в Україні за 24 години. Водночас президент США зазначив, що прагне завершити конфлікт і вірить у свої можливості в цьому питанні.