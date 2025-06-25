Путін складніший, з Зеленським були проблеми, – Трамп про те, чому не зупинив війну за 24 години

Дональд Трамп прокоментував, чому не зупинив війну Росії проти України за 24 години. Американський президент заявив, що були складнощі в комунікаціях як з Путіним, так і з Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі.

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Чому Трамп не закінчив війну в Україні за 24 години

Дональд Трамп заявив, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським припинення війни в Україні під час зустрічі на полях саміту НАТО. Американський лідер зазначив, що хотів поцікавитися в українського колеги "його справами".

"У нас були тяжкі часи, але він був дуже милим, він не міг навіть бути більш милим, ніж він був. Я дуже був радий його бачити, це була чудова зустріч, я думаю, це чудовий час, щоб припинити війну, і якщо я зможу, то я поговорю з президентом Путіним, чи ми зможемо припинити війну", – сказав американський президент.

Трамп також назвав українців сміливими людьми, а щодо президента Зеленського зазначив, що він веде свою війну та відвойовує свою державу. Проте зазначив, що 7 тисяч українських та російських солдатів було вбито лише за минулий тиждень.

За словами Трампа, Зеленський веде дуже складну битву, але він успішний в ній.

Окрема американський лідер висловився, чому не зміг закінчити війну в Україні за 24 години, як він і обіцяв у передвиборчій кампанії. За словами глави Білого дому, це був сарказм.

Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години – сарказм. Путін складніше людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна,

– заявив Дональд Трамп.

До слова, раніше Дональд Трамп також заявляв, що був "трохи саркастичним" у словах щодо закінчення війни в Україні за 24 години. Водночас президент США зазначив, що прагне завершити конфлікт і вірить у свої можливості в цьому питанні.