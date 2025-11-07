Укр Рус
Геополітика Росія "Є два питання": Орбан каже, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Будапешті вже за кілька днів
7 листопада, 13:16
3

"Є два питання": Орбан каже, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Будапешті вже за кілька днів

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Віктор Орбан повідомив, що в Будапешті може відбутися зустріч Путіна і Трампа, якщо буде вирішено кілька неврегульованих питань між США та Росією.
  • Угорський прем'єр наголосив на необхідності тримати війну за межами Угорщини та висловив думку про потребу в новій європейській системі безпеки.

Віктор Орбан вирушив на зустріч із Трампом, яка відбудеться сьогодні, 7 листопада. Дорогою він розповів журналістам про свої плани, зокрема, про те, що потенційно може прийняти Путіна і Трампа в Будапешті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyarnemzet

Дивіться також Росія, Путін та не лише: ЗМІ дізналися, про що Орбан говоритиме з Трампом у Білому домі 

Що сказав Орбан про нові плани щодо зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті? 

За словами угорського прем'єра, візит може статися в будь-який день. 

У переговорах між США та Росією є одне-два неврегульованих питання. Якщо це буде вирішено, мирний саміт у Будапешті може бути створений протягом декількох днів, і з цього часу, залежно від згоди сторін, можуть відбутися припинення вогню та мир, 
– заявив Орбан. 

Слід сказати, що це перша заява про нову можливу зустріч в Угорщині. До того саміт мали провести в середині жовтня, але скасували його. 

Цікаво!  Трамп вважає, що є сильні просування в мирному процесі. А Пєсков закликав не прогнозувати можливі терміни зустрічі представників США та Росії. 

Орбан вважає, що "важливо тримати війну за межами Угорщини". Проте говорив і про розвиток військової промисловості. І запевняв, що всюди має друзів. 

"Куди б я не пішов у світі, чи то Росія, чи Китай, арабський чи турецький світ, чи навіть Америка, я шукаю для цього партнерів, і кількість моїх друзів зростає. Зростає кількість країн, зацікавлених в успіху Угорщини. Мені доведеться одного дня обгородити Брюссель, але це інше, пізніше завдання", – сказав він. 

Орбан висловився про російську загрозу

Також угорський прем'єр неочікувано сказав про російські загрози – мовляв, Європі потрібна нова система безпеки. 

У цій європейській системі безпеки Угорщина та інші європейські держави повинні брати участь з військовими можливостями, які можуть захистити європейський континент від усіх російських загроз. Це називається балансом. Якщо ми цього не створимо, то наступне покоління має прожити своє життя в тіні загрози військової війни 
– пояснив прем'єр-міністр. 

Що ще говорив Орбан? 

  • Він усіляко підкреслював, що має захистити угорських споживачів, інакше ціни для них зростуть. Ідеться про американські санкції проти російських енергоносіїв. А тому Орбан проситиме Трампа виключити Угорщину зі списку санкцій. 

  • Загалом же він вважає, що зараз відкривають нову главу в книзі американсько-угорської співпраці.