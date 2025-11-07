"Є два питання": Орбан каже, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Будапешті вже за кілька днів
- Віктор Орбан повідомив, що в Будапешті може відбутися зустріч Путіна і Трампа, якщо буде вирішено кілька неврегульованих питань між США та Росією.
- Угорський прем'єр наголосив на необхідності тримати війну за межами Угорщини та висловив думку про потребу в новій європейській системі безпеки.
Віктор Орбан вирушив на зустріч із Трампом, яка відбудеться сьогодні, 7 листопада. Дорогою він розповів журналістам про свої плани, зокрема, про те, що потенційно може прийняти Путіна і Трампа в Будапешті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyarnemzet.
Що сказав Орбан про нові плани щодо зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті?
За словами угорського прем'єра, візит може статися в будь-який день.
У переговорах між США та Росією є одне-два неврегульованих питання. Якщо це буде вирішено, мирний саміт у Будапешті може бути створений протягом декількох днів, і з цього часу, залежно від згоди сторін, можуть відбутися припинення вогню та мир,
– заявив Орбан.
Слід сказати, що це перша заява про нову можливу зустріч в Угорщині. До того саміт мали провести в середині жовтня, але скасували його.
Цікаво! Трамп вважає, що є сильні просування в мирному процесі. А Пєсков закликав не прогнозувати можливі терміни зустрічі представників США та Росії.
Орбан вважає, що "важливо тримати війну за межами Угорщини". Проте говорив і про розвиток військової промисловості. І запевняв, що всюди має друзів.
"Куди б я не пішов у світі, чи то Росія, чи Китай, арабський чи турецький світ, чи навіть Америка, я шукаю для цього партнерів, і кількість моїх друзів зростає. Зростає кількість країн, зацікавлених в успіху Угорщини. Мені доведеться одного дня обгородити Брюссель, але це інше, пізніше завдання", – сказав він.
Орбан висловився про російську загрозу
Також угорський прем'єр неочікувано сказав про російські загрози – мовляв, Європі потрібна нова система безпеки.
У цій європейській системі безпеки Угорщина та інші європейські держави повинні брати участь з військовими можливостями, які можуть захистити європейський континент від усіх російських загроз. Це називається балансом. Якщо ми цього не створимо, то наступне покоління має прожити своє життя в тіні загрози військової війни
– пояснив прем'єр-міністр.
Що ще говорив Орбан?
Він усіляко підкреслював, що має захистити угорських споживачів, інакше ціни для них зростуть. Ідеться про американські санкції проти російських енергоносіїв. А тому Орбан проситиме Трампа виключити Угорщину зі списку санкцій.
Загалом же він вважає, що зараз відкривають нову главу в книзі американсько-угорської співпраці.