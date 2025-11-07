"Є два питання": Орбан каже, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Будапешті вже за кілька днів

Віктор Орбан вирушив на зустріч із Трампом, яка відбудеться сьогодні, 7 листопада. Дорогою він розповів журналістам про свої плани, зокрема, про те, що потенційно може прийняти Путіна і Трампа в Будапешті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyarnemzet.

Що сказав Орбан про нові плани щодо зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті?

За словами угорського прем'єра, візит може статися в будь-який день.

У переговорах між США та Росією є одне-два неврегульованих питання. Якщо це буде вирішено, мирний саміт у Будапешті може бути створений протягом декількох днів, і з цього часу, залежно від згоди сторін, можуть відбутися припинення вогню та мир,

– заявив Орбан.

Слід сказати, що це перша заява про нову можливу зустріч в Угорщині. До того саміт мали провести в середині жовтня, але скасували його.

Цікаво! Трамп вважає, що є сильні просування в мирному процесі. А Пєсков закликав не прогнозувати можливі терміни зустрічі представників США та Росії.

Орбан вважає, що "важливо тримати війну за межами Угорщини". Проте говорив і про розвиток військової промисловості. І запевняв, що всюди має друзів.

"Куди б я не пішов у світі, чи то Росія, чи Китай, арабський чи турецький світ, чи навіть Америка, я шукаю для цього партнерів, і кількість моїх друзів зростає. Зростає кількість країн, зацікавлених в успіху Угорщини. Мені доведеться одного дня обгородити Брюссель, але це інше, пізніше завдання", – сказав він.

Орбан висловився про російську загрозу

Також угорський прем'єр неочікувано сказав про російські загрози – мовляв, Європі потрібна нова система безпеки.

У цій європейській системі безпеки Угорщина та інші європейські держави повинні брати участь з військовими можливостями, які можуть захистити європейський континент від усіх російських загроз. Це називається балансом. Якщо ми цього не створимо, то наступне покоління має прожити своє життя в тіні загрози військової війни

– пояснив прем'єр-міністр.

Що ще говорив Орбан?