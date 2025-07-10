Путін облажався, – NYT про зміну взаємин президентів Росії та США

Взаємини Володимира Путіна та Дональда Трампа останнім часом загострилися. Причиною цього стало те, що російський президент погано "розіграв свої карти" щодо взаємодії з американським колегою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Як взаємини Трампа і Путіна зіпсувалися

Журналісти наголошують, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити війну в Україні. Коли він обійняв посаду, його адміністрація скептично ставилася до прагнень України до НАТО, ймовірно, була готова дозволити Росії де-факто контролювати захоплену українську територію, не бажала витрачати багато коштів на оборону Києва і нібито навіть була готова визнати анексію Криму Москвою у 2014 році. Це була мирна пропозиція, яка могла дозволити Росії досягнути багатьох своїх військових цілей.

Потім у лютому відбувся катастрофічний візит Володимира Зеленського до Овального кабінету. Трамп принизив Зеленського в прямому ефірі, назвавши його "невдячним", наполягаючи: "У вас зараз немає карт". Він також сказав, що Путін став жертвою "американського полювання на відьом". США почали тиснути на Україну, щоб вона підписала угоду про передачу значної частини своїх мінеральних багатств.

Все це сталося в ідеальний для Росії час. Країна-агресорка втратила у війні багато солдатів. Її економіка була слабкою. Але з прихильним до неї американським президентом Путін був близький до перемоги.

Але Путін не був готовий до миру. Як і під час вторгнення в Україну у 2022 році, він вірив, що може отримати все, що забажає. У своїй зарозумілій позиції він неодноразово відхиляв наполягання Трампа на припиненні вогню. Він продовжував завдавати ударів по Україні жахливими атаками дронів,

– зазначили журналісти.

Тим часом глава Кремля продовжував і наступ на полі бою, намагаючись захопити ще більше земель та послабити український уряд. Хоча його точні наміри незрозумілі, деякі американські чиновники вважають, що він хоче окупувати Херсон, Одесу чи навіть Київ. Американські чиновники вважають ці амбіції маренням.

Трамп спостерігав за всім цим зі зростальною тривогою. У квітні, після російського ракетного та безпілотного обстрілу України, Трамп написав в інтернеті: "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Володимире, стоп!".

Як тепер Трамп ставиться до Путіна

Тепер Трамп критикує Путіна, а не Зеленського. Після низки дзвінків з Путіним цього року, виглядає, Трамп змінив свою думку про цю людину. Американський президент прямо заявив, що незадоволений Путіним, бо той вбиває українців.

Путін обсипає нас купою нісенітниці, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим,

– сказав президент США.

Журналісти підкреслюють, що, якби ці слова прозвучали від майже будь-якого іншого політика у Вашингтоні, вони б не були несподіванкою. Але те, що Трамп їх сказав, показує, наскільки Путін відчужив Білий дім – і потенційно втратив свій шанс на мирні переговори.

Трамп також відновив постачання зброї до України після недовгої паузи з боку Пентагону. Республіканці в Сенаті наполягають на запровадженні нового пакета санкцій проти Росії. Трамп розглядає цю пропозицію.

Окрім того, обіцянки підтримки з боку Європи та посилення протиповітряної оборони з боку США дуже ускладнять для Путіна завершення війни в Україні силою.