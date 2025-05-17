У Кремлі підтвердили підготовку телефонної розмови Трампа і Путіна
- У Кремлі підтвердили підготовку телефонної розмови між президентами США і Росії, Трампом і Путіним.
- Розмова запланована на 19 травня і серед тем обговорення будуть врегулювання ситуації в Україні та торгівля.
- Після розмови з Путіним, Трамп планує зателефонувати Зеленському та лідерам країн НАТО.
Президент США заявив про намір провести телефонну розмову з Владіміром Путіним. У Кремлі підтвердили, що контакти готуються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про контакти Трампа і Путіна
Речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови президентів США та Росії.
Трохи раніше Дональд Трамп анонсував, що 19 травня о 10:00 (17:00 за київським часом) у нього відбудеться розмова з Путіним. Серед тем президент США назвав врегулювання ситуації в Україні та торгівлю. Після цього американський лідер планує зателефонувати Зеленському, а також лідерам країн НАТО.
Попередня телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася два місяці тому – 18 березня.
Додамо, що останнім часом Дональд Трамп активніше говорить про потенційну зустріч з Путіним. Зокрема, в останньому інтерв'ю він заявив, що "втомився" від інших людей, які ведуть переговори. Президент США переконаний, що без особистої зустрічі з диктатором неможливо укласти мирну угоду.