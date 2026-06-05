"Займався вихованням Зеленського": Путін відзначився новою абсурдною заявою

Володимир Путін прокоментував відносини між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, зробивши кілька гучних заяв. Зокрема, глава Кремля заявив, що президенту України нібито ще потрібне "виховання" з боку американського лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію ПМЕФ.

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Що сказав Путін про вплив Трампа на Зеленського?

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову серію заяв щодо президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Під час свого виступу глава Кремля згадав публічні суперечки між Зеленським і американським лідером та заявив, що "всі бачили, як Трамп займався вихованням Зеленського". Путін також додав, що "ще є над чим працювати" і цей процес нібито потрібно продовжувати. Крім того, російський президент висловив нерозуміння щодо позиції української сторони стосовно ролі Сполучених Штатів у можливих домовленостях про завершення війни.

За словами Путіна, йому "не дуже зрозуміло", чому Зеленський відмовляє адміністрації Трампа у праві бути гарантом майбутніх угод щодо України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський написав російському президенту відкритого листа. Український лідер закликав до прямого діалогу з Путіним і запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів.

У Кремлі традиційно відмовилися від будь-яких контактів на рівні лідерів. Крім того, глава Кремля заявив, що не бачить сенсу у зустрічі. Оскільки, за його словами, лідери не зможуть досягти ніякого прогресу.

Своєю чергою, Дональд Трамп відреагував на лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна та заявив, що лідери України й Росії мають зустрітися. Він також наголосив на необхідності компромісів між сторонами та висловив упевненість, що це можливо.