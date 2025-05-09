У Пекіні прокоментували слова Путіна про намір Китаю спільно "боротися з неонацизмом"
- Китай не планує спільно з Росією "боротися з неонацизмом" і не коментує заяви Путіна про спільну протидію "сучасним проявам нацизму".
- МЗС Китаю підкреслює, що їхня позиція щодо війни в Україні залишається незмінною, і Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення миру.
Китай не планує разом із Росією вести "боротьбу з неонацизмом". Країна також не коментує заяв очільника Кремля про те, що Китай і Росія нібито спільно протидіють "сучасним проявам нацизму".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Дивіться також Вирішили посилювати дружбу: Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні
У МЗС Китаю прокоментували слова Путіна
Владімір Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив про те, що Росія і Китай нібито "разом протидіють сучасним проявам неонацизму".
У речника МЗС Китаю Ліня Цзяня запитали, чи означає це, що Пекін поділяє риторику Москви про так званий "нацизм" в Європі та Україні.
Генеральна Асамблея ООН нещодавно переважною більшістю голосів ухвалила оновлену резолюцію про боротьбу з неонацизмом, що відображає позицію переважної більшості міжнародної спільноти з цього питання,
– відповів Лінь Цзянь.
Водночас дипломат підкреслив, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається сталою й незмінною.
Китай готовий об'єднати зусилля з усіма зацікавленими сторонами та співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" та досягненні міцного миру,
– зазначив речник МЗС КНР.
До слова, у розмові з Владіміром Путіним під час візиту до Москви китайський лідер Сі Цзіньпін висловив надію, що дипломатичні зусилля призведуть до укладення "справедливої" мирної угоди щодо України.