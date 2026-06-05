Путін заявив, що "швидко" подивився лист Зеленського

На другий день після публікації, 5 червня, диктатор Путін заявив, що "швидко" подивився лист Володимира Зеленського. Його йому показав речник Кремля Пєсков.

Свої цинічні коментарі російський президент дав під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 5 червня, передає 24 Канал.

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Що Путін сказав про лист Зеленського?

Путін, зокрема, у відповідь на слова про час перебування при владі "рекомендував" Зеленському не боятися йти на вибори і не узурпувати владу.

Також, коментуючи згадку про вік, зазначив, що деякі світові лідери "старші", і головне не вік, а дієздатність.

Мені здається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції, і деякі старші за мене,

– заявив російський диктатор.

Він згадав й про США. Сказав, що "не дуже зрозуміло, чому Зеленський відмовляє адміністрації Трампа в праві бути гарантом угод щодо України", але при цьому хоче отримувати американську зброю.

"Усі бачили, як Трамп "займався вихованням" Зеленського. Є ще над чим працювати, треба продовжувати", – зазначив російський президент, "подякувавши" Трампу.

У листі Зеленського Путін знайшов "елементи хамства", заявивши, що це спроба зірвати можливість особистої зустрічі.

Він додав, що поки "не бачить сенсу" зустрічатися з українським президентом.

Росії потрібні домовленості на тривалу історичну перспективу, а не короткострокове зупинення конфлікту,

– цинічно видав Путін.

А потім ще й звернувся до своєї окупаційної армії із закликом "Працюйте, браття".