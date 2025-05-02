Найближчі цілі Путіна у війні в Україні могли змінитися: CNN розкрило, на чому той зосередився

Володимир Путін, ймовірно, змістив свою увагу у війні проти України на короткотермінові завдання, зокрема на закріплення захоплених територій і підсилення економіки Росії

На це вказують нові розвідувальні дані, які переглянули американські та західні посадовці. Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька обізнаних із цим питанням джерел, передає 24 Канал.

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Як могли змінитися цілі Путіна

Такі зміни зафіксували попри те, що американська та західна розвідки ще нещодавно були переконані у тому, що Путін відчував перевагу в ході війни, мав імпульс і достатньо людських ресурсів для тривалої боротьби з ослабленою Україною й захоплення всієї країни.

За словами двох американських джерел, відповідне уявлення про зміну підходу російського диктатора посилило віру Дональда Трампа та його переговорників у те, що зараз Володимир Путін може бути більш готовим розглянути мирну угоду, ніж це було раніше.

Водночас деякі чиновники США залишаються скептичними щодо щирості Путіна, попри неодноразові заяви про прагнення до миру. Вони вказують, що пропозиції США дуже вигідні для Росії, оскільки фактично вони узаконюють більшість контрольованих нею територій.

Також поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на варіант угоди, що знаходиться на столі, вона може спробувати відновити війну та захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі,

– ідеться у статті.

Втім, як пише видання, тиск адміністрації Дональда Трампа, яка погрожує Москві запровадженням нових санкції, а також послаблення російської економіки ставить Путіна у скрутне становище. Нагадують, що Вашингтон і Москва обговорювали співпрацю після війни.

"Усе залежить від того, що саме США готові запропонувати, щоб він (Путін – 24 Канал) міг не просто заявити про внутрішню перемогу, а відчути, що здобув настільки вагому паузу, аби за потреби відновити боротьбу", – вважає один із західних чиновників.

За його словами, диктатор часто нагадує про історичні джерела російського народу й не полишає "довгострокову мету", яка передбачає щонайменше утримання тих регіонів України, які, на його думку, є "колискою російської цивілізації", попри бажання налагодити відносини зі США.

Навіщо Росії можлива пауза

CNN припускає, що Москва сподівається на відвернення уваги світу під час "тактичної паузи", після чого можна буде поєднати військові, економічні, інформаційні й політичні важелі для досягнення повного спектра цілей Володимира Путіна в Україні та за її межами.

За даними джерел, на початку 2025 року американська розвідка попередила радників Трампа, що контроль над Україною для Путіна є другим за важливістю пріоритетом після збереження режиму, й наголосили, що він намагатиметься скористатися будь-яким шансом.

Путін змінив своє мислення, оскільки вважає, що має справу з симпатичним американським президентом, який не розуміє, що робить, і прагне швидких успіхів. Путін вірить у можливість угоди, але не збирається її виконувати,

– заявив член Розвідувального комітету Палати представників Джейсон Кроу.

На думку іншого високопосадовця, Росія прагне домогтися визнання максимальної кількості захоплених територій і залишити Україну якомога слабшою. Втім, він не бачить жодних ознак здатності Путіна захопити інші території, бо "його війська давно стоять на місці".

Нагадаємо, Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським у Ватикані у своїй соцмережі Truth Social припустив, що Володимир Путін обманює його, і не хоче зупиняти війну Росії проти України. Таким чином він розкритикував ракетні обстріли цивільної інфраструктури.