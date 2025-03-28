"Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо": Путін видав низку цинічних заяв щодо України

Владімір Путін зробив ряд нових цинічних заяв щодо України та світу 27 березня під час спілкування з моряками атомного підводного крейсера Архангельськ. Російський диктатор каже, що є "всі підстави вважати, що ми їх доб'ємо", мавши на увазі українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна, які цитують російські ЗМІ.

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Що нового сказав Путін про Україну та війну

Російський диктатор сказав, що зовсім нещодавно щодо України він казав, що "ми їх дотиснемо". Але, на думку Путіна, "є підстави вважати, що ми їх доб'ємо".

Водночас кремлівський глава з виглядом серйозного миротворця заявив, що Росія "готова працювати щодо українського врегулювання з Європою". Щоправда, чомусь додав, що Захід "намагається нас водити за ніс".

Путін також підкреслив, що російські війська буцімто "звільнили 99% території" так званої "ЛНР", тобто Луганської області, а також "понад 70% території" так званої "ДНР", тобто Донецької області, а також окупували частину Запорізької та Херсонської областей.

Президент країни-агресорки також цинічно запропонував "обговорити запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низки країн", щоб "провести там вибори".

Окрім того, російський диктатор каже, що його країна "має стратегічну ініціативу на всій лінії фронту" і "не має наміру припускатися помилок, заснованих на довірі до так званих західних партнерів". Путін стверджує, що, мовляв, "російські війська йдуть уперед та звільняють один населений пункт за іншим щодня".

Президент Росії брехливо наголосив, що Росія нібито за "закінчення конфлікту мирними засобами", але з цинізмом сказав, що це станеться "за умови усунення першопричин". За словами Путіна, Росія "хоче гарантувати собі безпеку на тривалу історичну перспективу".

Також глава Кремля каже, що якісь куратори з Європи буцімто переконали Київ "продовжувати війну до останнього українця, щоби завдати Росії стратегічної поразки".