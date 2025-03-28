Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина, которые цитируют российские СМИ.

К теме Путин заявил о намерениях создать торговый флот России в Арктике

Что нового сказал Путин об Украине и войне

Российский диктатор сказал, что совсем недавно в отношении Украины он говорил, что "мы их дожмем". Но, по мнению Путина, "есть основания считать, что мы их добьем".

В то же время кремлевский глава с видом серьезного миротворца заявил, что Россия "готова работать по украинскому урегулированию с Европой". Правда, почему-то добавил, что Запад "пытается нас водить за нос".

Путин также подчеркнул, что российские войска якобы "освободили 99% территории" так называемой "ЛНР", то есть Луганской области, а также "более 70% территории" так называемой "ДНР", то есть Донецкой области, а также оккупировали часть Запорожской и Херсонской областей.

Президент страны-агрессора также цинично предложил "обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран", чтобы "провести там выборы".

Кроме того, российский диктатор говорит, что его страна "имеет стратегическую инициативу на всей линии фронта" и "не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам". Путин утверждает, что, мол, "российские войска идут вперед и освобождают один населенный пункт за другим ежедневно".

Президент России лживо отметил, что Россия якобы за "окончание конфликта мирными средствами", но с цинизмом сказал, что это произойдет "при условии устранения первопричин". По словам Путина, Россия "хочет гарантировать себе безопасность на длительную историческую перспективу".

Также глава Кремля говорит, что некие кураторы из Европы якобы убедили Киев "продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение".