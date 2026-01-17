Трамп хоче створити "Раду миру" для України за зразком Гази, – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає створення "Ради миру" для України за прикладом Сектора Гази. Вона мала б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Умєров, Буданов і Арахамія 17 січня проведуть нові переговори у США щодо України

Що відомо про можливе створення "Ради миру"?

Як відомо, "Рада миру" була частиною мирного плану для Сектора Гази за посередництва Трампа. Головою цього органу мав стати сам президент США, а його завданням було координація управління палестинськими територіями.

За словами українського високопосадовця, який бере участь у переговорах зі США, створення аналогічної ради для України є важливою частиною пропозицій, спрямованих на завершення війни Росії проти України. У випадку з Україною цю організацію може також очолити Трамп.

До складу ради пропонується включити представників України, Європи, НАТО та Росії. Організація буде слідкувати за дотриманням майбутнього мирного плану та контролювати його виконання.

Крім того, США розглядають можливість створення подібної ради для Венесуели. Офіційні пропозиції щодо обох рад планують представити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Як просуваються мирні переговори про завершення війни в Україні?