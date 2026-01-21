Трамп може отримати статус "вічного" голови Ради миру, – Bloomberg

Один з американських чиновників заявив, що Дональд Трамп може залишитися очільником "Ради миру" навіть після закінчення президентського терміну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Яку небезпеку може мати "Рада миру"?

За словами чиновника, головування залишатиметься за Трампом доти, доки він сам не відмовиться від цієї посади. Водночас майбутній президент США зможе призначити або визначити офіційного представника Сполучених Штатів у Раді.

У Bloomberg зазначили, що можливість довічного головування Трампа стала черговим спірним моментом у цій дипломатичній ініціативі, яка вже викликає спротив з боку інших лідерів країн "Групи семи".

Це також відбувається на тлі спроб адміністрації прояснити склад Ради, принципи її роботи та механізми функціонування.

Додаткові питання до ініціативи Трампа викликає проєкт статуту. У ньому йдеться про те, що країни мають внести щонайменше 1 мільярд доларів, аби отримати постійне місце в Раді. Документ також створює враження, що контроль над цими коштами здійснював би сам Трамп.

Деякі країни побоюються, що мандат Ради може вийти далеко за межі відбудови Гази та створити альтернативний або конкурентний міжнародний орган щодо ООН, яку Трамп давно критикує.

Крім того, згідно з проєктом статуту, рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, однак вони потребуватимуть затвердження голови.

Хто увійде до складу "Ради миру"?