Як США втручалися у справи інших держав?

Попередні американські адміністрації часто лише на словах підтримували права людини чи демократію, а Трамп взагалі зняв маску. На його думку, місія Америки у Венесуелі полягає в тому, щоб захопити контроль над найбільшими у світі запасами нафти.

За іронією долі, доктрина Монро, яку Трамп використав, щоб виправдати вигнання Китаю (який купував близько 80% венесуельської нафти) з Західної півкулі, насправді виникла через військову слабкість США. Прагнучи не допустити європейських колоніальних держав до свого самопроголошеного "заднього двору" у 1820-х роках, США спочатку були змушені покладатися на поліцейський контроль з боку Королівського флоту Великої Британії.

Лише у 1904 році президент США Теодор Рузвельт ввів "доповнення" до доктрини Монро й у США з'явилися військові можливості нав'язати свою волю регіону, що вони вже зробили, вигнавши Іспанію в 1898 році. На той час Pax Americana став уособленням експансіоністського проєкту "дипломатії канонерок" та "імперіалізму янкі", в рамках якого США анексували Гаваї, Гуам, Самоа та Пуерто-Рико, окупувавши Філіппіни та Кубу. До цього США вели війну проти Мексики в 1846 – 48 роках, захопивши 55% її території (сучасні Каліфорнія, Аризона, Колорадо, Невада, Нью-Мексико та Юта).

Так само, під час Холодної війни США підтримували жорстоких військових каудільйо в Бразилії, Аргентині, Чилі, Уругваї, Парагваї та Болівії, одночасно підтримуючи праві ескадрони смерті та повстанців у Сальвадорі, Гватемалі та Нікарагуа в ім'я антикомунізму. В Ірані США (під тиском Великої Британії) повалили демократично обраний уряд Мохаммеда Мосаддика в 1953 році, а потім відіграли центральну роль у вбивстві конголезького лідера Патріса Лумумби за сприяння Бельгії в 1961 році.

Два десятиліття по тому адміністрація президента США Рональда Рейгана повалила лівий військовий уряд у Гренаді. Його наступник, Джордж Буш-старший, відправив морських піхотинців США для арешту військового правителя Панами Мануеля Нор'єги за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків (вражаючий приквел до викрадення Мадуро).

У 1999 році президент США Білл Клінтон суперечливо бомбардував Сербію, посадивши її за стіл переговорів без резолюції Ради безпеки ООН. Через три роки його наступник Джордж Буш-молодший підтримав зусилля корпорацій щодо повалення лідера популістів Венесуели Уго Чавеса, але масове повстання зупинило путч.

Потім адміністрація Буша розпочала своє сумнозвісне вторгнення до Іраку (проти якого виступали навіть вірні союзники Франція і Німеччина) під хибним приводом, що Саддам Хусейн має зброю масового знищення. Оскільки належного планування подальших дій не було, то інтервенція перетворилася на криваве трясовину, що призвела до загибелі приблизно 461 тисячі іракців до 2011 року.

Зрештою, 542 удари безпілотників, здійснені під час президентства Барака Обами, вбили приблизно 3797 людей, переважно в Ємені та Пакистані. У 2011 році Обама очолив бомбардування НАТО Лівії, і хоча ця місія принаймні була доручена Радою безпеки ООН для захисту людей від різанини, вона незабаром перетворилася на операцію зі зміни режиму, що завершилося лінчуванням диктатора країни.

Як пізніше пояснив Обама: "Ми мали переконатися, що Муаммар Каддафі не залишиться там. На руках Каддафі було більше американської крові, ніж у будь-кого, окрім Осами бен Ладена".

Обама знищив Лівію так само впевнено, як Буш знищив Ірак. Знову ж таки, належного планування наслідків інтервенції не провели. Місія НАТО залишила Лівію в стані анархії. Протягом наступних років бойовики та зброя витікали з і без того нестабільного Сахеля, регіону, на який зараз припадає понад половина всіх смертей, пов'язаних з тероризмом, у світі.

Як світ реагує на дії Трампа?

Історично США завжди шукали ворогів за кордоном: від європейських імперіалістів до латиноамериканських марксистів, радянських комуністів, ісламських джихадистів та китайських меркантилістів.

Зовнішня політика Трампа відрізняється від політики його попередників грубим та безрозсудним використанням військової сили, нездатністю осягнути тонкощі м'якої сили та безпідставним руйнуванням багатосторонніх інституцій та альянсів, які підтримували глобальну гегемонію Америки протягом восьми десятиліть.

Трампу нема рівних, коли мовиться про порушення верховенства права в США, безсоромну корупцію та егоїзм, а також відкрите просування нативістського порядку денного, який підтримують прихильники верховенства білої раси.

Глобальна реакція на зарозумілість Трампа у Венесуелі показує, що він поглибив розкол між Північчю та Півднем у світі. Бразилія, Мексика, Колумбія, Куба, Китай та Південна Африка особливо різко засудили дії США під час екстреного засідання Ради безпеки ООН на початку цього місяця.

Водночас стримана реакція Європи знову виявила її безхребетність перед обличчям ключового союзника, який вчинив негідно, як це було й тоді, коли він виправдовував різанину Ізраїлю в Газі. Однак таке лицемірство саморуйнівне, оскільки боягузлива реакція Європи на ситуації в Газі та Венесуелі зменшить дипломатичну підтримку України в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

Тепер Європа опинилася в прямій конфронтації з американським імперіалізмом у формі планів Трампа щодо Гренландії. Після викриття американської імперської агресії європейці, як і люди на всій Західній півкулі, незабаром можуть повторити бідкання мексиканського диктатора 19-го століття Порфіріо Діаса: "Бідна Мексика – так далеко від Бога і так близько до США".